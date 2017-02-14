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15:48 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Горадминистрация планирует проверить 143 здания в Нижнем Новгороде на предмет самовольной постройки

Горадминистрация планирует проверить 143 здания в Нижнем Новгороде на предмет самовольной постройки. Об этом сообщил начальник управления административно-технического и муниципального контроля Иван Соловьев на заседании комиссии Гордумы по строительству 14 февраля 2017 года.

Соловьев отметил, что по данным на 14 февраля в соответствующем перечне администрации зафиксировано 143 здания, которые предположительно являются самовольными постройками. «После проверки, если факт самовольной постройки подтвердится, будем обращаться в суд», — сказал Соловьев.

Председатель комиссии Гордумы по строительству Вячеслав Растеряев, в свою очередь, подчеркнул, что контроль за несанкционированным строительством в городе недостаточный.

Напомним, в декабре 2016 года суд признал самовольной постройкой шестиэтажное здание на Гребном канале и постановил снести его. Администрация в качестве истца тогда указывала, что объект расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ИЖС), однако имеет шесть этажей, а потому не является объектом ИЖС.

Как сообщал НИА «Нижний Новгород» подрядчик строительства дома, руководитель ООО «Строй-МЭС» Гасан Алиев, собственник участка сначала планировал построить трёхэтажный жилой дом. Но позднее, когда уже была уложена часть кровли, он заявил, что намерен сделать гостиницу и достроить еще три этажа.

По данным на 14 февраля 2017 года решение в силу еще не вступило — ответчик оспаривает его в Нижегородском областном суде. На сегодняшний день дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

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