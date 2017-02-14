В Севастополе хотят провести российско-китайский турфорум
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости (Крым). В Севастополе для развития туристического сотрудничества с Китаем планируют провести
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости (Крым). В Севастополе для развития туристического сотрудничества с Китаем планируют провести
Она напомнила, что в феврале 2016 года Правительство Севастополя и Федеральное агентство по туризму подписали соглашение о сотрудничества, которое предусматривает совместную работу по развитию договоренностей властей России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках.
«Основная цель (соглашения — ред.) — поддержка въездного туризма из КНР в рамках
Чиновник отметила, что в 2016 году только одна туристическая организация получала право возить китайцев в Севастополь. В этой году их количество может возрасти до трех.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в октябре 2016 года в Крым приезжала группа китайских туристов из 22 человек. При этом они посетили Воронцовский, Ливадийский и Ханский дворцы,
В этом году в Крыму ждут порядка 40 групп китайских туристов.