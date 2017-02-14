Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Назван новый фактор риска рака груди
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
У Андрея Аршавина родилась дочь
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Назван новый фактор риска рака груди
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Самый грязный город в мире
20Ситуация на юго-востоке Украины
10Авария на крупнейшей в США плотине
15:50 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе хотят провести российско-китайский турфорум

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости (Крым). В Севастополе для развития туристического сотрудничества с Китаем планируют провести российско-китайский турфорум. Об этом на заседании Законадательного собрания города сообщила и.о. начальника главного управления культуры Севастополя Лариса Дудкина.

Источник: РИА "Новости"

Она напомнила, что в феврале 2016 года Правительство Севастополя и Федеральное агентство по туризму подписали соглашение о сотрудничества, которое предусматривает совместную работу по развитию договоренностей властей России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках.

«Основная цель (соглашения — ред.) — поддержка въездного туризма из КНР в рамках российско-китайского туристического обмена… В настоящее время рассматривается возможность проведения на территории Севастополя российско-китайского туристского форума», — сказала Дудкина.

Чиновник отметила, что в 2016 году только одна туристическая организация получала право возить китайцев в Севастополь. В этой году их количество может возрасти до трех.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в октябре 2016 года в Крым приезжала группа китайских туристов из 22 человек. При этом они посетили Воронцовский, Ливадийский и Ханский дворцы, Военно-исторический музей Черноморского флота, Херсонес Таврический, пещерный город «Чуфут-Кале», Свято-Успенский мужской монастырь и другие объекты.

В этом году в Крыму ждут порядка 40 групп китайских туристов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Назван самый комфортный регион России для рождения детей
СМИ узнали об убийстве сводного брата Ким Чен Ына
Евро упал ниже 61 рубля впервые с июня 2015 года
Треть россиян не знают значения слова «гомеопатия»
Выпьем за любовь: подборка коубов ко Дню святого Валентина
Спорт
Каталонская удавка для Эмери: анонс матчей Лиги чемпионов Матчами "ПСЖ" - "Барселона" и "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) возобновится плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Mitsubishi представила модель Grand Lancer В апреле на рынок Тайваня выйдет глубоко обновлённая версия хорошо знакомого седана Mitsubishi Lancer X
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь