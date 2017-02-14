В Севастополе хотят провести российско-китайский турфорум

Она напомнила, что в феврале 2016 года Правительство Севастополя и Федеральное агентство по туризму подписали соглашение о сотрудничества, которое предусматривает совместную работу по развитию договоренностей властей России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках.

«Основная цель (соглашения — ред.) — поддержка въездного туризма из КНР в рамках российско-китайского туристического обмена… В настоящее время рассматривается возможность проведения на территории Севастополя российско-китайского туристского форума», — сказала Дудкина.

Чиновник отметила, что в 2016 году только одна туристическая организация получала право возить китайцев в Севастополь. В этой году их количество может возрасти до трех.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в октябре 2016 года в Крым приезжала группа китайских туристов из 22 человек. При этом они посетили Воронцовский, Ливадийский и Ханский дворцы, Военно-исторический музей Черноморского флота, Херсонес Таврический, пещерный город «Чуфут-Кале», Свято-Успенский мужской монастырь и другие объекты.

В этом году в Крыму ждут порядка 40 групп китайских туристов.