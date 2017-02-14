В Перми в текущем году расширят зону платной парковки

Максим Кис: Конечно. В первую очередь данными о средней продолжительности парковки в обозначенной нами зоне. Дело в том, что раньше большинство автовладельцев оставляли свои транспортные средства в парковочных карманах на весь рабочий день, теперь же время парковки существенно сократилось. По данным фотофиксации, около 90 процентов автомобилей простаивают на платной парковке не более двух часов в день. То есть мы кардинально изменили характер использования парковочного пространства на центральных улицах Перми. Это дало городу определенные преимущества: в центре теперь всегда можно найти свободное место в пределах одного квартала, число неправильно припаркованных автомобилей существенно сократилось и помех движению транспорта стало гораздо меньше. Кроме того, внедрение новой системы стимулировало развитие внутриквартальных стоянок. Если раньше их заполняемость в будни составляла примерно 60 процентов, то теперь они загружены полностью, а их инфраструктура начала улучшаться: появились въездные шлагбаумы, домики охраны, твердое асфальтовое или щебеночное покрытие там, где прежде была грязь.

Максим Кис: Одна из целей проекта заключалась в том, чтобы владельцы транспортных средств частично компенсировали расходы муниципалитета на содержание паркингов. И нам удалось достичь хороших показателей: уровень оплаты услуги парковки составил 83 процента, что говорит о высокой платежной дисциплине пермских водителей. Всего же за прошлый год в бюджет по этой статье доходов поступило 12,8 миллиона рублей (без учета штрафов за отсутствие оплаты). При этом сегодня стоимость платной парковки в Перми — одна из самых низких среди российских городов-миллионников, внедривших аналогичные системы. В Тюмени, например, час парковки стоит 25 рублей, в Екатеринбурге — 30, в Казани — 50 рублей. Что касается способов оплаты услуги, то наибольшую популярность у автовладельцев приобрели специальное мобильное приложение и сайт (56,6 процента), на втором месте — оплата с помощью СМС-сообщений (33,8 процента).

По данным фотофиксации, до 90 процентов автомобилей простаивают на платной парковке не более двух часов в день

По данным фотофиксации, до 90 процентов автомобилей простаивают на платной парковке не более двух часов в день

А вот паркоматами на центральных улицах Перми воспользовалось не более 10 процентов водителей.

Насколько эффективно сегодня осуществляется контроль за оплатой парковки?

Максим Кис: Его с помощью фотофиксации ведут четыре патрульных экипажа. Каждый из автомобилей оборудован специальными камерами, они могут одновременно делать адресные снимки (автомобиль на фоне уличного ландшафта) и снимки автомобильных номеров. Полученная информация анализируется в режиме онлайн, и к моменту, когда патрульная машина вновь проезжает по своему маршруту, а это происходит каждые пятнадцать-двадцать минут, уже ясно, оплатил или нет услугу владелец транспортного средства. По нормативным документам на оплату отводится 15 минут, однако водитель может ошибиться, например отправить СМС-сообщение в неверном формате. В этом случае у него есть шанс исправить ситуацию и внести плату до конца текущего дня. О том, что платеж не состоялся, он узнает из ответного СМС-сообщения.

С какой целью планируется в нынешнем году расширить в Перми зону платной парковки?

Максим Кис: Зона платной парковки, в том числе этапы ее расширения, определены генпланом. Цель у нас та же, что и в прошлом году: сократить дефицит парковочных мест на оживленных городских улицах, особенно там, где находятся учреждения, предприятия общепита и крупные торговые центры. Но будут и некоторые стратегические изменения. Самое существенное из них — выборочный характер установки платных парковок. Дело в том, что сегодня на территории краевой столицы немало районов, где компактно расположены только жилые дома и острого дефицита парковочных мест в будни не ощущается. Это, например, жилые кварталы рядом с улицами Монастырской или Революции. В таких местах устраивать платные парковки нецелесообразно, несмотря на то что они расположены в границах расширенной зоны.