Улицы Челябинска очищают от незаконных ларьков

Так, сегодня, 14 февраля, был демонтирован продуктовый ларек в торговом ряду на улице Молодогвардейцев, 32. Владелец самовольно поставил его на муниципальной земле без всяких согласований и разрешающих документов.
После получения уведомления о предстоящем демонтаже, он решил не узаконивать объект, а помешать его вывозу. Для этого он припарковал перед киоском свой грузовик. Его планам помешали сотрудники ГИБДД, которые прибыли на помощь службе демонтажа. Владелец был вынужден убрать авто с тротуара.
«Торговый павильон был установлен незаконно. И сегодня закон восторжествовал. Все киоски, которые установлены в городе без документов, будут подвергнуты принудительной эвакуации на штраф-стоянку», — отметил заместитель начальника Управления по торговле и услугам Валентин Барановский. Помимо торгового павильона, сегодня также была в очереди на снос автопарковка на северо-западе Челябинска.