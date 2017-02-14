Улицы Челябинска очищают от незаконных ларьков

Так, сегодня, 14 февраля, был демонтирован продуктовый ларек в торговом ряду на улице Молодогвардейцев, 32. Владелец самовольно поставил его на муниципальной земле без всяких согласований и разрешающих документов.

После получения уведомления о предстоящем демонтаже, он решил не узаконивать объект, а помешать его вывозу. Для этого он припарковал перед киоском свой грузовик. Его планам помешали сотрудники ГИБДД, которые прибыли на помощь службе демонтажа. Владелец был вынужден убрать авто с тротуара.