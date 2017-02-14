Жильцы с Милеску-Спэтару: Стройке здесь не бывать
Жители дома № 23 по улице
Жители дома № 23 по улице
Сегодня люди в очередной раз вышли на акцию протеста. Чтобы противостоять строительным работам. Жильцы утверждают, что будут противостоять застройщику до тех пор, пока не добьются полной отмены строительства.
В противном случае горожане намерены прибегнуть к более радикальным мерам, которые пока не озвучивают.
Стоит отметить, что сегодня в акции протеста вновь принимали участия депутаты и муниципальные советники от Партии социалистов.
В результате
Строительные работы удалось приостановить. Муниципальные советники от Партии социалистов заявили, что будут добиваться организации внеочередного заседания МСК, на котором будет рассмотрен вопрос о запрете проведения строительных работ на
Напомним, застройщик продолжает вести работы и рыть котлован под будущую многоэтажку, несмотря на распоряжение генерального примара о приостановлении действия авторизации на строительство.