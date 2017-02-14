Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
До утра играл в «Денди». Рассказы о неудачных свиданияхИстории смешные, нелепые, грустные и ужасающие
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Назван новый фактор риска рака груди
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Бабочки из шрамов
10Авария на крупнейшей в США плотине
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
17:06 (мск), источник: Actualitati.md

Жильцы с Милеску-Спэтару: Стройке здесь не бывать

Жители дома № 23 по улице Милеску-Спэтару продолжают бороться с незаконным строительством, которое развернула у них под окнами компания Adero-Impex.

Источник: Actualitati.md

Сегодня люди в очередной раз вышли на акцию протеста. Чтобы противостоять строительным работам. Жильцы утверждают, что будут противостоять застройщику до тех пор, пока не добьются полной отмены строительства.

В противном случае горожане намерены прибегнуть к более радикальным мерам, которые пока не озвучивают.

Стоит отметить, что сегодня в акции протеста вновь принимали участия депутаты и муниципальные советники от Партии социалистов. Из-за того, что на стройплощадку не пускали даже законотворцев, депутатам от ПСРМ пришлось перелазить высокий оградительный забор. Более того, им оказали противодействие сотрудники частного охранного агентства, которые охраняют площадку.

В результате депутат-социалист Анатолий Лабунец получил травму головы, а на место была вызвана бригада скорой помощи, которая забрала депутата.

Строительные работы удалось приостановить. Муниципальные советники от Партии социалистов заявили, что будут добиваться организации внеочередного заседания МСК, на котором будет рассмотрен вопрос о запрете проведения строительных работ на Милеску-Спэтару.

Напомним, застройщик продолжает вести работы и рыть котлован под будущую многоэтажку, несмотря на распоряжение генерального примара о приостановлении действия авторизации на строительство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
После вмешательства Президента РМ, незаконная стройка на Милеску Спэтару была остановлена
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Назван самый комфортный регион России для рождения детей
Полиция Малайзии подтвердила смерть брата Ким Чен Ына
Евро упал ниже 61 рубля впервые с июня 2015 года
Президентом фонда Доктора Лизы стала журналист Ксения Соколова
Выпьем за любовь: подборка коубов ко Дню святого Валентина
Спорт
Каталонская удавка для Эмери: анонс матчей Лиги чемпионов Матчами "ПСЖ" - "Барселона" и "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) возобновится плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Mitsubishi представила модель Grand Lancer В апреле на рынок Тайваня выйдет глубоко обновлённая версия хорошо знакомого седана Mitsubishi Lancer X
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь