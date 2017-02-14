Жильцы с Милеску-Спэтару: Стройке здесь не бывать

Сегодня люди в очередной раз вышли на акцию протеста. Чтобы противостоять строительным работам. Жильцы утверждают, что будут противостоять застройщику до тех пор, пока не добьются полной отмены строительства.

В противном случае горожане намерены прибегнуть к более радикальным мерам, которые пока не озвучивают.

Стоит отметить, что сегодня в акции протеста вновь принимали участия депутаты и муниципальные советники от Партии социалистов. Из-за того, что на стройплощадку не пускали даже законотворцев, депутатам от ПСРМ пришлось перелазить высокий оградительный забор. Более того, им оказали противодействие сотрудники частного охранного агентства, которые охраняют площадку.

В результате депутат-социалист Анатолий Лабунец получил травму головы, а на место была вызвана бригада скорой помощи, которая забрала депутата.

Строительные работы удалось приостановить. Муниципальные советники от Партии социалистов заявили, что будут добиваться организации внеочередного заседания МСК, на котором будет рассмотрен вопрос о запрете проведения строительных работ на Милеску-Спэтару.

Напомним, застройщик продолжает вести работы и рыть котлован под будущую многоэтажку, несмотря на распоряжение генерального примара о приостановлении действия авторизации на строительство.