Airbnb займется оказанием туристических услуг

Для достижения своей цели Airbnb намерена совершать сделки по покупке других компаний, а также заключению партнерских договоров.

Компания намерена развиваться в сфере туризма класса люкс, агрегации цен на перелеты, а также оказания услуг по работе с гостями, утверждают источники. Кроме того, Airbnb нацелена на сделки в Китае и Индии.

Представитель Airbnb от комментария отказался.

Ранее Bloomberg сообщал, что Airbnb ведет переговоры по покупке канадской Luxury Retreats, которая сдает в аренду виллы класса люкс, за $300 млн. Также Airbnb ведет переговоры по покупке краудфандинг-платформы Tilt за $12 млн.

В прошлом году Airbnb начала предоставлять развлекательные услуги для своих клиентов, например уроки по созданию шляп в Лондоне или по обжарке кофе в Кейптауне. В ноябре компания объявляла о том, что она разрабатывает функцию по заказу авиабилетов и планированию путешествия.