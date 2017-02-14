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16:28 (мск), источник: RNS

Airbnb займется оказанием туристических услуг

Компания Airbnb, предоставляющая услуги по бронированию жилья, планирует расширить свой бизнес и включить в него услуги по резервированию билетов на самолет, планированию маршрута и другие туристические услуги, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Для достижения своей цели Airbnb намерена совершать сделки по покупке других компаний, а также заключению партнерских договоров.

Компания намерена развиваться в сфере туризма класса люкс, агрегации цен на перелеты, а также оказания услуг по работе с гостями, утверждают источники. Кроме того, Airbnb нацелена на сделки в Китае и Индии.

Представитель Airbnb от комментария отказался.

Ранее Bloomberg сообщал, что Airbnb ведет переговоры по покупке канадской Luxury Retreats, которая сдает в аренду виллы класса люкс, за $300 млн. Также Airbnb ведет переговоры по покупке краудфандинг-платформы Tilt за $12 млн.

В прошлом году Airbnb начала предоставлять развлекательные услуги для своих клиентов, например уроки по созданию шляп в Лондоне или по обжарке кофе в Кейптауне. В ноябре компания объявляла о том, что она разрабатывает функцию по заказу авиабилетов и планированию путешествия.

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