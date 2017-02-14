350 киосков снесут в Челябинске до конца 2017 года

Киоски, павильоны и будки автопарковок, незаконно установленные на муниципальной земле, будут сносить в Челябинске, в планах до конца 2017 года значатся 350 объектов, сообщают в пресс-службе городской администрации.

14 февраля специалисты принудительно демонтировали автопарковку и продуктовый ларёк на улице Молодогвардейцев. Владелец последнего пытался помещать сносу, поставив перед торговой точкой свой грузовик. Однако прибывшие сотрудники ГИБДД быстро решили эту проблему, и установленный с нарушением закона объект увезли на штраф-стоянку.

Уточняется, что сносу подвергаются те киоски, собственники которых размещают их самовольно и не платят за использование муниципальной земли. Всего с начала года «Служба демонтажа и землеустройства» убрала не менее 30 таких павильонов и автопарковок.