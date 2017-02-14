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16:18 (мск), источник: АиФ Крым

Свыше 90 тыс семей из Крыма за 2 года получили сертификаты на маткапитал

Некоторые семьи потратили маткапитал на улучшение жилищных условий, а другие — на оплату за обучение ребенка.

Свыше 90 тыс семей в Крыму за два года получили сертификаты на материнский капитал, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Крыму.

«В Крыму программа материнский (семейный) капитал реализуется с января 2015 года. Первый сертификат был выдан 16 февраля 2015, за два года владельцами сертификатов стали более 90 тысяч крымских семей», — сообщили в пресс-службе.

В Пенсионном фонде рассказали, куда крымские семьи потратили полученные средства. Так, 6 123 крымских семьи потратили маткапитал на улучшение жилищных условий, еще 2 543 семьи — на оплату за обучение ребенка.

Отметим, что всего, согласно данным фонда, за десять лет сертификаты на маткапитал получили 7,8 млн российских семей. Более половины из них уже использовали средства. При этом 80% из тех, кто материнским капиталом распорядиться еще не успел, уже определились, на что его потратят.

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