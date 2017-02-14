Россия запретила поставки мяса с 4 предприятий Беларуси

По информации Россельхознадзора, речь идет о Жлобинском мясокомбинате, предприятиях «Дубравский бройлер», «Смолевичи Бройлер» и Столбцовском мясоконсервном комбинате — в их продукции были снова выявлены листерии и патогенные организмы (включая сальмонеллы).

Кроме того, российское ведомство высказало претензии к качеству белорусских сыров: в сыре, произведенном предприятием «Алигорекс», было превышено содержание консервантов, Кобринским маслодельно-сыродельным заводом — несоответствие массовой доли влаги, а Пружанским молочным комбинатом — массовой доли влаги и жира.

Как ранее сообщал Sputnik, 3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко предложил возбудить в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта уголовное дело: он якобы препятствует поставкам в РФ белорусских продуктов. Кремль тогда отреагировал на данное заявление белорусского лидера недоумением, а в самом ведомстве заявили, что поставки продукции из республики запрещают в соответствии с правилами международной торговли.