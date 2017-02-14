Рост цен: что в Молдове значительно подорожало

Согласно статистике, средний показатель роста потребительских цен в республике составил 1,2%. Такая динамика объясняется скачком цен на продовольственные и непродовольственные товары (на 2,2% и 0,9%, соответственно), а также тарифов на услуги, предоставляемые населению (0,3%).

На что Молдова взвинтила цены?

В январе взлетели цены на свежие овощи в среднем на 14,2%. В частности, подорожали баклажаны на 42,4%, томаты — на 41,4%, кабачки — на 27,2%, также огурцы, капуста, сладкий перец и чеснок. Выросли в цене и картофель, свежие фрукты, сливочное масло, водка, рыба и рыбные консервы, субпродукты, растительное масло и сахарные песок.

Та же ситуация складывается на рынке непродовольственных товаров. Так, согласно статистике, в первом месяце нынешнего года подорожали топливо, телевизоры, электрообогреватели, кондиционеры, зимние шины и аккумуляторы, холодильники и морозильники, сигареты.

Также в январе стала дороже обходиться автостраховка, оплата в детских садах и яслях. Выросли в цене авиаперелеты и гостиничные услуги.

За год подорожали:

Яйца (+31,6%);.

Сахар (+11,5%);.

Спиртные напитки и табачная продукция (+9,6%);.

Обувь (+8,9%);.

Фрукты (+8,1%);.

Топливо (+7,9%);.

Централизованное отопление (+7,1%);.

Растительное масло (+7,1%);.

Молочная продукция (+1,7%);.

Мясо и мясные консервы (+1,3%);.

Хлеб (+1,1%).

На что упали цены?

По данным Национального бюро статистики, в начале этого года в сравнении с декабрем 2016 года подешевели куриные яйца, кукурузная мука, колбасы, свинина и копчености. Отмечен спад цен на лекарства, электроплиты, газовые плиты, столовые принадлежности, мужские рубашки и обувь, куртки, пиджаки, свитера, обувь и платья для женщин.

Стали дешевле обходиться и железнодорожные пассажирские перевозки.

Потребительские цены в январе 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошло года увеличились на 3%.