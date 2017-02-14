Рост цен: что в Молдове значительно подорожало
КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. В начале 2017 года инфляция в Молдове составила 3%.
КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. В начале 2017 года инфляция в Молдове составила 3%.
Согласно статистике, средний показатель роста потребительских цен в республике составил 1,2%. Такая динамика объясняется скачком цен на продовольственные и непродовольственные товары (на 2,2% и 0,9%, соответственно), а также тарифов на услуги, предоставляемые населению (0,3%).
На что Молдова взвинтила цены?
В январе взлетели цены на свежие овощи в среднем на 14,2%. В частности, подорожали баклажаны на 42,4%, томаты — на 41,4%, кабачки — на 27,2%, также огурцы, капуста, сладкий перец и чеснок. Выросли в цене и картофель, свежие фрукты, сливочное масло, водка, рыба и рыбные консервы, субпродукты, растительное масло и сахарные песок.
Та же ситуация складывается на рынке непродовольственных товаров. Так, согласно статистике, в первом месяце нынешнего года подорожали топливо, телевизоры, электрообогреватели, кондиционеры, зимние шины и аккумуляторы, холодильники и морозильники, сигареты.
Также в январе стала дороже обходиться автостраховка, оплата в детских садах и яслях. Выросли в цене авиаперелеты и гостиничные услуги.
За год подорожали:
Яйца (+31,6%);.
Сахар (+11,5%);.
Спиртные напитки и табачная продукция (+9,6%);.
Обувь (+8,9%);.
Фрукты (+8,1%);.
Топливо (+7,9%);.
Централизованное отопление (+7,1%);.
Растительное масло (+7,1%);.
Молочная продукция (+1,7%);.
Мясо и мясные консервы (+1,3%);.
Хлеб (+1,1%).
На что упали цены?
По данным Национального бюро статистики, в начале этого года в сравнении с декабрем 2016 года подешевели куриные яйца, кукурузная мука, колбасы, свинина и копчености. Отмечен спад цен на лекарства, электроплиты, газовые плиты, столовые принадлежности, мужские рубашки и обувь, куртки, пиджаки, свитера, обувь и платья для женщин.
Стали дешевле обходиться и железнодорожные пассажирские перевозки.
Потребительские цены в январе 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошло года увеличились на 3%.