Три комплекса по утилизации отходов планируется построить в Арзамасском, Сергачском и Выксунском районах Нижегородской области. Как сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина, три инвестиционные инициативы, касающиеся утилизации отходов, поступили на рассмотрение в правительство региона за последние два месяца.

«В настоящее время в интересах инвесторов, которым предстоит пройти ряд процедур, в том числе конкурсных, мы не раскрываем подробности проектов. Но все они реальны, реализуемы, а потенциальные компании-инвесторы много лет работают на рынке обращения с отходами. Помимо официальных заявок, мы ведем переговоры еще с рядом возможных инвесторов», — сообщила Наталья Мочалина.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами.