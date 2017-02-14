Россия выпустит первую пластиковую банкноту уже в 2018 году

Как заявил заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский на IX Уральском форуме «Информационная безопасность в финансовой сфере», необычная купюра будет посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Памятная банкнота будет пластиковой, это — 100%. Она будет иная на ощупь и по качеству материала», — пояснил Георгий Лунтовский. Он уточнил, что что Центробанк рассчитывает выпустить ее в I квартале 2018 года, сообщает ТАСС.

«Гознак впервые сталкивается с такой технологией, поэтому мы не торопимся активно внедрять ее», — добавил Георгий Лунтовский. Дизайн новых банкнот будет утвержден советом директоров Банка России в апреле.