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19:23 (мск), источник: Ежедневник.by

Россия выпустит первую пластиковую банкноту уже в 2018 году

Центробанк России заявил, что намерен выпустить первую в стране пластиковую банкноту номиналом 100 рублей уже в 2018 году.

Источник: Ежедневник.by

Как заявил заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский на IX Уральском форуме «Информационная безопасность в финансовой сфере», необычная купюра будет посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Памятная банкнота будет пластиковой, это — 100%. Она будет иная на ощупь и по качеству материала», — пояснил Георгий Лунтовский. Он уточнил, что что Центробанк рассчитывает выпустить ее в I квартале 2018 года, сообщает ТАСС.

«Гознак впервые сталкивается с такой технологией, поэтому мы не торопимся активно внедрять ее», — добавил Георгий Лунтовский. Дизайн новых банкнот будет утвержден советом директоров Банка России в апреле.

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