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17:25 (мск), источник: Капитал

Микрофинансовая ситуация в Украине стабилизирована, — Мингарелли

Правительства Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана стабилизировали микрофинансовую ситуацию в Украине.

Источник: Капитал

Такое мнение во время Форума Реанимационного пакета реформ «Приоритеты года реформ: ускорить темпы, гарантировать постоянство» высказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.

«Если брать экономическую сферу, то правительства Яценюка и Гройсмана смогли стабилизировать микрофинансовую ситуацию, нет никаких сомнений, они смогли справиться с дефицитом в бюджете, стабилизировали гривну, реструктурировали задолженности, то есть достижения довольно значительны», — отметил он.

К тому же, по словам Х. Мингарелли, между микрофинансовой стабилизацией и экономическим ростом и созданием рабочих мест всегда в любой стране, которая находится в переходной стадии, есть определенный промежуток времени.

И об этом, как подчеркнул представитель ЕС, должны знать украинские граждане. То есть власть со своей стороны должна быть более подотчетной обществу.

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