В Нижнем Новгороде снесут пятиэтажку на улице Слобода Печеры

«Еще на стадии возведения здания владельца неоднократно штрафовали. В прошлом году прокуратурой города в адрес администрации Нижнего Новгорода была направлена информация о строительстве дома по данному адресу без соответствующего разрешения. Мы подготовили исковое заявление, о признании постройки самовольной и ее сносе за счет владельца. Суд принял решение удовлетворить требования администрации», — сказал Соловьев.

Пока решение не вступило в законную силу и застройщик может его обжаловать.