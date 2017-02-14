Первый суд по жалобе «тунеядца»: хотел работать, но брали молодых

В апреле 2015 года был подписал так называемый декрет «о тунеядцах», в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов).

«Суд сегодня рассматривал гражданское дело по жалобе Александра Семенова на решение инспекции министерства по налогам и сборам по Центральному району Гомеля. Судебное разбирательство по гражданскому делу Семенова назначено на 21 февраля 2017 года», — сообщили Sputnik во вторник в суде.

Как пояснили правозащитники, которые сегодня пришли в суд, по сути, это была досудебная встреча сторон, которые в зале суда обменялись мнениями. Основное заседание будет 21 февраля.

Семенову 53 года, он имеет почти 30 трудового стажа, с 2013 года официально безработный и недавно получил так называемое «письмо счастья» из налоговой. В зале суда истец пояснил, что не мог устроиться на работу по объективным причинам «Устроиться куда-то было нереально. Отсылал резюме, но брали более молодых», — пояснил он. Позиция налоговой службы состоит в том, что декрет президента о «тунеядцах» не противоречит Конституции страны.

По данным министерства по налогам и сборам, около 10% граждан Беларуси, которым прислали извещения об уплате «налога на тунеядство», заплатили этот сбор. Всего «письма счастья» об уплате налога получили более 470 тысяч граждан Беларуси.