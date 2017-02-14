Недорогие узбекские автомобили появятся на дорогах Казахстана в 2017 году

Компания «Узавтосаноат» совместно со своим партнером в Казахстане — предприятием «Сарыарка Автопром» — практически запустили производство легковых автомобилей методом крупноузловой сборки.

«Потребность казахстанского рынка в этих машинах очень большая. Мы прошли большой процесс согласования, сертификации, создали технологическую базу. Каждый автомобиль должен быть собран в том виде, в каком этого требуют все установленные регламенты. Последние штрихи по этому проекту мы согласуем в рамках планируемой в Ташкенте межправительственной комиссии, которая пройдет в феврале», — подчеркнул дипломат.

При этом казахстанская сторона уверена, что реализовать выпущенные авто в 2017 году удастся в полном объеме. Один из аргументов — сравнительная дешевизна. В рамках подписанного соглашения запланировано выпускать линейку недорогих узбекских автомобилей.

Цены на модели Ravon будут от 2,6 до 2,7 миллиона тенге.

В дальнейшем планируется от крупноузловой перейти к мелкоузловой сборке.