Более половины жителей Чечни и Удмуртии назвали себя бедными

Лидером по числу людей, считающих себя бедными, стала Чечня: почти 57% жителей республики отнесли себя к этой категории.

По данным Росстата, в III квартале 2016 года более 20% российских семей жаловались, что им хватает денег только на еду или даже не хватает на нее.

К 2035 году население Петербурга увеличится до 6,6 млн человек

Вслед за Чечней идет Удмуртия с почти 55% жителей, жалующихся на финансовые проблемы, а тройку «лидеров» замыкает Орловская область с более чем 49% бедных.

Ситуация остается сложной в Дагестане, где более 47% жителей также жалуются на то, что им хватает денег только на еду.

Меньше всего на нехватку денег жалуются жители Санкт-Петербурга: лишь 3% жителей города заявили, что им хватает денег только на еду. Относительно благополучно ситуация складывается в Татарстане и Ямало-Ненецком автономном округе.

В Москве к числу бедных отнесли себя около 11% респондентов.

Другие критерии

В III квартале 2016 года в 37 регионах более 10% домохозяйств испытывали проблемы с оплатой счетов за коммунальные услуги.

Наибольшие проблемы с оплатой коммунальных услуг возникли у жителей Карачаево-Черкессии, Чувашии, Приморского края, Хакасии и Тывы. Здесь не справляются с платежами более 20% жителей.

В докладе говорится об еще одном критерии бедности: некоторые семьи не могут позволить себе оплатить лекарства, которые им назначил врач для срочного лечения. Проблемы с этим возникли у более чем 10% семей в 35 регионах. Лидерами по числу таких семей стали Хакасия, Ставропольский и Приморский края, а также Астраханская и Саратовская области.

В целом материальное положение россиян в 2016 году ухудшилось. Реальные располагаемые денежные доходы населения и реальный размер назначенных пенсий за год снизились, хотя зарплаты в реальном выражении немного выросли, поясняют эксперты РАНХиГС. На фоне падения доходов растет и уровень восприятия бедности.