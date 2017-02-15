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06:55 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жители Кудымкара в марте останутся без воды

Отключение планируют начать 10 марта.

Жители Кудымкара в марте останутся без воды. Решение отключить подачу воды в жилые дома приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает Parmanews.

Причиной отключения станет необходимость изучить месторождения питьевой воды. Исследований запаса питьевой воды, по словам представителей администрации Кудымкара, не проводили уже давно.

При этом назвать точные сроки отсутствия воды в домах пока не могут.

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