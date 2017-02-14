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19:36 (мск), источник: РИА Новости

Доходы членов правления РЖД выросли на 43% в 2016 году

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости/Прайм. Общий объем доходов членов правления РЖД от деятельности в компании в 2016 году вырос на 43,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,296 миллиарда рублей из-за долгосрочных премий и выплат при уходе из компании, следует из ежеквартального отчета монополии.

Источник: РИА Новости

«Причины увеличения размера вознаграждения членов правления ОАО “РЖД” за 2016 год в сравнении с 2015 годом: выплата в 2016 году долгосрочной премии за трехлетний период; единовременная выплата члену правления в связи с увольнением, выплата в 2016 году премиальных вознаграждений членам правления, уволенным до 2016 года», — говорится в отчете.

В частности, заработная плата за 2016 год составила 674,2 миллиона рублей против 929,1 миллиона рублей годом ранее, премии — 1,621 миллиарда рублей против 672,6 миллиона рублей, соответственно.

Отмечается, что в сопоставимых условиях без учета выплат при увольнении/долгосрочной премии и премиальных выплат уволенным работникам сумма всех выплат членам правления в 2016 году составила 1,143 миллиарда рублей. Это на 28,7% меньше выплат за предыдущий год.

Правление РЖД состоит из 23 человек.

Комментарии
4
василий гога
11
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perplexed
Верните якунина!
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методист
Ну хотя бы вслух не говорили о таком своём доходе, ведь не пишут на сколько мизерных % поднялся заработок у поездников и слесарей РЖД.
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