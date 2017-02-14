Доходы членов правления РЖД выросли на 43% в 2016 году

«Причины увеличения размера вознаграждения членов правления ОАО “РЖД” за 2016 год в сравнении с 2015 годом: выплата в 2016 году долгосрочной премии за трехлетний период; единовременная выплата члену правления в связи с увольнением, выплата в 2016 году премиальных вознаграждений членам правления, уволенным до 2016 года», — говорится в отчете.

В частности, заработная плата за 2016 год составила 674,2 миллиона рублей против 929,1 миллиона рублей годом ранее, премии — 1,621 миллиарда рублей против 672,6 миллиона рублей, соответственно.

Отмечается, что в сопоставимых условиях без учета выплат при увольнении/долгосрочной премии и премиальных выплат уволенным работникам сумма всех выплат членам правления в 2016 году составила 1,143 миллиарда рублей. Это на 28,7% меньше выплат за предыдущий год.

Правление РЖД состоит из 23 человек.