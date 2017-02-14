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22:11 (мск), источник: Profinance.kz

В каком городе Казахстана сильнее всего подорожал хлеб?

Ржано-пшеничый и пшеничный хлеб из муки высшего сорта за год подорожал на 8−9 процентов, а доступный пшеничный хлеб из муки первого сорта — на 17 процентов.

Источник: РИА "Новости"

Макароны выросли в цене на 10 процентов. Такие цифры приводят в своем исследовании розничных цен на хлебобулочные и мучные изделия аналитики Ranking.kz.

Так, по итогам января 2017 года пшеничный хлеб из муки высшего сорта стоил в среднем 217 тенге за килограмм по республике (на 8,6 процента больше, чем в январе 2016). Хлеб из ржано-пшеничной смеси обходится казахстанцам в среднем 188,5 тенге за килограмм (на 7,8 процента больше, чем годом ранее). Наиболее недорогой хлеб из пшеничной муки первого сорта поднялся в цене до 122,4 тенге за килограмм.

Наиболее высокие цены на пшеничный хлеб из высокосортной муки отмечены среди крупных городов и мегаполисов страны в Актау — 287 тенге за килограмм (+9,5 процента за год), наиболее низкие в Кызылорде — 146 тенге за килограмм (+13,2 процента). Наибольший рост цен ощутили жители Уральска — сразу +30,7 процента, до 183 тенге за килограмм.

Ржано-пшеничный хлеб обходился дороже всего жителям столицы — 251 тенге за килограмм, +3,7 процента за год, дешевле всего кызылординцам — 127 тенге за килограмм, как и годом ранее. Значительнее всего хлеб из смеси злаков подорожал в Актобе — сразу на 33,6 процента, до 187 тенге за килограмм.

Самый доступный хлеб из пшеничной низкосортной муки дороже всего стоил в Актау — 156 тенге за килограмм (+20,9 процента за год), дешевле всего в Таразе и Шымкенте — 100 тенге за килограмм (+7,6 и 20,3 процента год к году соответственно). Сильнее всего рост цен ощутился в Жезказгане — сразу на 42,1 процента, до 135 тенге за килограмм.

Сахарное печенье выросло в цене на 12,1 процента, до 508,5 тенге за килограмм в среднем по РК, пряники — на 10,2 процента, до 493 тенге за килограмм. И те, и другие кондитерские хлебобулочные изделия дороже всего обходились жителям Актау (644 тенге за килограмм печенья и 704 тенге за килограмм пряников).

Вермишель выросла в цене за год на 10,7 процента, до 252,3 тенге за килограмм в среднем по РК, рожки и лапша — на 10,3 процента, до 246,4 и 393,9 тенге за килограмм соответственно.

Больше всего за вермишель отдавали жители Актау — 387 тенге за килограмм, +16,2 процента за год, как и за рожки — 370 тенге за килограмм, +19,4 процента. Лапша дороже всего стоила в Атырау — 615 тенге за килограмм, +23 процента за год.

Наиболее доступные цены на вермишель отмечены в Шымкенте — 211 тенге за килограмм, как и годом ранее. Рожки дешевле всего обходились жителям Талдыкоргана — 192 тенге за килограмм, +4,3 процента за год, лапша — жителям Уральска — 242 тенге за килограмм, +1,7 процента год к году.

По итогам 2016 года производство свежего хлеба в РК достигло рекордных 749,7 тысячи тонн, что на 3,8 процента больше, чем в 2015 году, когда отмечался спад. Главной «хлебницей» страны остается ЮКО — доля региона выросла до 23,8 процента, против 20,9 процента годом ранее, объемы выпуска подскочили на 17,9 процента, до 178,2 тысячи тонн. На этот же регион пришлись и максимальные объемы выпуска кондитерских изделий длительного хранения — 21,2 тысячи тонн, +35,1 процента к 2015 году (это 22,4 процента от всего производства подобных изделий по РК).

Макаронные изделия также в плюсе: в 2016 объемы выпуска достигли 148,6 тысячи тонн, на 1,6 процента больше, чем в «минусовом» 2015. Здесь также лидирует ЮКО, обеспечивая 21,3 процента от всех произведенных в стране макаронных изделий — 31,7 тысячи тонн.

В хлебобулочной сфере у страны высокий уровень самообеспечения — местное производство покрыло по итогам 11 месяцев прошлого года 91,7 процента всех хлебобулочных и кондитерских изделий и 84,4 процента — всех макаронных. Для импортозамещения остается открытой ниша кондитерских изделий и пирожных длительного хранения — здесь казахстанские компании перекрывают лишь 61,4 процента спроса.

Источник: Ranking.kz.

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