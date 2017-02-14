МВФ требует от Кабмина отменить оплату «коммуналки» в рассрочку — СМИ
Международный валютный фонд выступает за отмену возможности гражданам, которые не получают жилищные субсидии, платить за
Международный валютный фонд выступает за отмену возможности гражданам, которые не получают жилищные субсидии, платить за
Об этом говорится в проекте меморандума Украины и МВФ, который есть в распоряжении ЭП.
В частности, МВФ требует до 1 апреля 2017 года отменить норму, по которой домохозяйства, которые не получают субсидий, могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев (в рассрочку — ред.).
Стоит отметить, что этот пункт до сих пор остается несогласованным.
Согласно меморандуму, МВФ также потребовал снизить нормы потребления с 5,5 до 4,5 кубометра на 1 кв. метр для индивидуального отопления, и с 65 до 51 кВт/ч за 1 кв. метр электроэнергии, используемой для индивидуального отопления.
Этот пункт Украина частично выполнила. В частности, пересмотрены социальные нормативы использования газа для индивидуального отопления: с 5,5 кубометра до 5,0 кубометра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.
Также пересмотрены нормативы потребления электроэнергии для индивидуального отопления: с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. метр отапливаемой площади.
Как известно, Кабмин разрешил украинцам платить за коммуналку в рассрочку 19 октября.
Согласно этой норме, потребитель может получить рассрочку и в месяц обращения должен оплатить 50% счета, а другую часть необходимо оплатить равномерно в течение