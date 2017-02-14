Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Ежегодный Венецианский карнавал
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
9Колесница для королевских похорон
21:24 (мск), источник: УНИАН

МВФ требует от Кабмина отменить оплату «коммуналки» в рассрочку — СМИ

Международный валютный фонд выступает за отмену возможности гражданам, которые не получают жилищные субсидии, платить за жилищно-коммунальные услуги в рассрочку.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в проекте меморандума Украины и МВФ, который есть в распоряжении ЭП.

В частности, МВФ требует до 1 апреля 2017 года отменить норму, по которой домохозяйства, которые не получают субсидий, могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев (в рассрочку — ред.).

Стоит отметить, что этот пункт до сих пор остается несогласованным.

Согласно меморандуму, МВФ также потребовал снизить нормы потребления с 5,5 до 4,5 кубометра на 1 кв. метр для индивидуального отопления, и с 65 до 51 кВт/ч за 1 кв. метр электроэнергии, используемой для индивидуального отопления.

Этот пункт Украина частично выполнила. В частности, пересмотрены социальные нормативы использования газа для индивидуального отопления: с 5,5 кубометра до 5,0 кубометра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Также пересмотрены нормативы потребления электроэнергии для индивидуального отопления: с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. метр отапливаемой площади.

Как известно, Кабмин разрешил украинцам платить за коммуналку в рассрочку 19 октября.

Согласно этой норме, потребитель может получить рассрочку и в месяц обращения должен оплатить 50% счета, а другую часть необходимо оплатить равномерно в течение апреля-сентября следующего года, до начала следующего отопительного сезона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Угольный голод плюс
В Белом доме сообщили о надежде Трампа на возврат Крыма Украине
В посольстве РФ в Турции осудили выбор жюри World Press Photo
Назван самый комфортный регион России для рождения детей
Ассанж опроверг слухи о своей смерти цитатой из Марка Твена
Правительство сократило финансирование российских вузов
Захватившие россиян пираты выдвинули требования
Ученые выяснили, как выглядел святой Валентин
Спорт
Олег Романцев: Паниковать болельщикам «Спартака» не нужно Экс-главный тренер «Спартака» считает, что фанатам красно-белых не стоит переживать по поводу подготовки команды ко второй части сезона
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь