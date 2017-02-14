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22:02 (мск), источник: Nur.kz

Аблязов сам скупал акции своего же банка на похищенные деньги

В отношении беглого олигарха проводится расследование по семи статьям.

Источник: Nur.kz

Антикоррупционное бюро раскрыло детали махинаций в БТА банке. Сообщается, что беглый олигарх сам покупал акции своего же финансового учреждения через подконтрольные фирмы. При этом на деньги, похищенные из того же БТА. И тем самым создавал видимость процветающего предприятия. передает телеканал КТК.

«Увеличивая капитал банка, Аблязов создавал мнимую привлекательность и финансовый рост. Так, в период с 2005 по 2008-й за счет максимального привлечения депозитов населения и инвестиций от зарубежных кредиторов капитал банка вырос в 8 раз. Аблязов полученные обманным путём денежные средства похитил путем кредитования своих многочисленных компаний».

По такой схеме из банка вывели более 7 с половиной миллиардов долларов.

Средства, как сообщается, дальше отмывали через оффшорные компании и на них покупали активы за рубежом. Сейчас в отношении Аблязова проводится расследование по семи статьям, в том числе создание ОПГ и присвоение чужого имущества. Но так как сам подозреваемый находится за пределами Казахстана, его уже второй раз приходится вызывать на допрос через СМИ. Объявления публикуют в Казахстане, Франции и Италии, однако беглый олигарх их игнорирует. Теперь следователи требуют явиться к ним до 15 февраля.

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