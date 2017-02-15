Доходная часть бюджета Калининграда увеличилась на 162,9 млн рублей

«Доходная часть бюджета в общей сложности увеличилась на 162,9 млн рублей, в том числе за счет помощи из областного бюджета на 140 млн рублей. В целом из федерального и регионального бюджетов было перечислено 230 млн рублей. Из них 40 млн рублей на осуществление полномочий в сфере дошкольного образования, 100 млн рублей субсидий на переселение граждан из аварийного жилья, 30 млн рублей на обеспечение летнего отдыха детей, 14 млн рублей по программам на жилье для молодых семей, 20 млн рублей — на работу многофункциональных центров. Кроме того, этого помощь уменьшена на 89 млн рублей, из них 80 млн — это субвенции на полномочия в сфере начального образования», — рассказала Дмитриева.

По ее словам, собственные неналоговые доходы бюджета также выросли на 40 млн рублей. «Это средства кредита МП “Калининград-Гортранс”, которые возвращаются в бюджет муниципалитета», — пояснила замглавы города.

Напомним, что в середине ноября горсовет Калининграда утвердил бездефицитный бюджет в 10,6 млрд рублей.