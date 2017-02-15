Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне стали скупать квартиры в Финляндии
Назван новый фактор риска рака груди
Первая леди КНДР: что известно о жене Ким Чен Ына (фото)
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Приехавший в Донецк для акции известный лгбт-лидер найден живым
Подвергшаяся насилию доктор в тяжелом состоянии
«Это было высшим унижением для Меркель»: СМИ о поступке Путина
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
9Колесница для королевских похорон
10Авария на крупнейшей в США плотине
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
10:30 (мск), источник: Новый Калининград

Доходная часть бюджета Калининграда увеличилась на 162,9 млн рублей

Доходная часть бюджета Калининграда 2017 года выросла на 162, 9 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда. Ru», во вторник на заседании комиссии по бюджету и муниципальному имуществу горсовета рассказала заместитель главы города Наталья Дмитриева.

Источник: Новый Калининград

«Доходная часть бюджета в общей сложности увеличилась на 162,9 млн рублей, в том числе за счет помощи из областного бюджета на 140 млн рублей. В целом из федерального и регионального бюджетов было перечислено 230 млн рублей. Из них 40 млн рублей на осуществление полномочий в сфере дошкольного образования, 100 млн рублей субсидий на переселение граждан из аварийного жилья, 30 млн рублей на обеспечение летнего отдыха детей, 14 млн рублей по программам на жилье для молодых семей, 20 млн рублей — на работу многофункциональных центров. Кроме того, этого помощь уменьшена на 89 млн рублей, из них 80 млн — это субвенции на полномочия в сфере начального образования», — рассказала Дмитриева.

По ее словам, собственные неналоговые доходы бюджета также выросли на 40 млн рублей. «Это средства кредита МП “Калининград-Гортранс”, которые возвращаются в бюджет муниципалитета», — пояснила замглавы города.

Напомним, что в середине ноября горсовет Калининграда утвердил бездефицитный бюджет в 10,6 млрд рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Небедные слуги: какую зарплату получают главы в Калининградской области
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
СМИ: брата лидера КНДР убили вьетнамские шпионки
Маккейн заявил о российских ракетах как угрозе для армии США
Цены на нефть снижаются из-за роста запасов в США
СМИ: на Алтае обнаружили обломок разбившегося вертолета
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь