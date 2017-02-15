«Роснефть» поставит в Беларусь до 10,2 млн тонн нефти в 2017 году
Роснефть собирается в текущем году сохранить объемы поставок нефти в Беларусь в объеме 2016 года, сообщается в
Роснефть собирается в текущем году сохранить объемы поставок нефти в Беларусь в объеме 2016 года, сообщается в
В последнем квартале 2016 года российская нефтяная компания заключила контракт на 2017 год, согласно которому в Беларусь поставят до 10,2 млн тонн нефти.
Ранее глава Роснефти Игорь Сечин говорил, что в общем в Европу было поставлено около 71 млн тонн с учетом 10 млн тонн в Беларусь, информирует ТАСС.
Сейчас Беларусь и Россия ведут переговоры по поводу объемов поставок нефти. Во второй половине минувшего года РФ сократила поставки нефти в Беларусь с запланированных 24 млн т до 18 млн т.