«Роснефть» поставит в Беларусь до 10,2 млн тонн нефти в 2017 году

В последнем квартале 2016 года российская нефтяная компания заключила контракт на 2017 год, согласно которому в Беларусь поставят до 10,2 млн тонн нефти.

Ранее глава Роснефти Игорь Сечин говорил, что в общем в Европу было поставлено около 71 млн тонн с учетом 10 млн тонн в Беларусь, информирует ТАСС.

Сейчас Беларусь и Россия ведут переговоры по поводу объемов поставок нефти. Во второй половине минувшего года РФ сократила поставки нефти в Беларусь с запланированных 24 млн т до 18 млн т.