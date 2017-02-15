Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Назван новый фактор риска рака груди
Глава ЛНР о блокаде поставок угля на Украину: "Инициатива Кремля"
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Турок рассправился с русской женой и детьми, и убил себя
Известный российский спортсмен покалечил экс-жену
31-летняя Ольга Бузова встретила 14 февраля в слезах - СМИ
49-летняя Джулия Робертс пополнела на 20 кг - СМИ
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
8Бабочки из шрамов
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
07:24 (мск), источник: Ежедневник.by

Почему буксует бизнес в Беларуси?

Работать белорусскому бизнесу все сложнее. Недостаточная правовая база, излишнее внимание со стороны контролирующих органов, обилие административных процедур — это только малая часть проблем, с которыми приходится сталкиваться предпринимательству.

Источник: Ежедневник.by

О проблемах малого и среднего бизнеса в Беларуси говорится давно. И хотя Беларусь поднялась на 37 место в рейтинге Doing Business-2017, к сожалению, надо признать, данные рейтинга мало сказались на реальном улучшении делового климата в стране.
Поскольку главным и лучшим показателем деловой среды всегда являлась предпринимательская активность.

Так, по словам главы Республиканской конфедерации предпринимательства Виктора Маргелова, на сегодняшний день из примерно 100 тыс. субъектов малого предпринимательства (не берутся индивидуальные предприниматели), около 40% не ведет свою деятельность.

«А если отнять отсюда еще десять тысяч, которые ведут деятельность чисто формально, или время от времени, что получается в итоге? А ведь именно малые предприятия являются локомотивом экономики, источником добавленной стоимости», — отметил глава бизнес-союза.

Есть ли диалог между бизнесом и государством?

К сожалению, сегодня малый и средний бизнес оказался в ситуации, когда негативные тенденции в экономике только усиливаются. Ясно, что в данных условиях потребность в налаживании диалога между властью и бизнесом особенно очевидна.

«Диалог есть, вопрос в результатах этого диалога и в том, насколько эффективно он выстроен, — утверждает Виктор Маргелов. — Сегодня нужно уходить от модели: большое государство, наделенное полномочиями, и подчиненные предприятия (частные и государственные), у которых полномочий очень мало, поскольку данная модель отношений уже давно терпит крах».

В свою очередь, по словам руководителя Республиканской конфедерации предпринимательства, малому и среднему бизнесу в Беларуси мешает развиваться частое вмешательство государства в дела бизнеса и постоянный контроль с его стороны.

Эксперт предлагает уйти от жесткого госрегулирования в бизнесе, построив систему саморегулирования. «Какие-то параметры регулирования понятно государству нужно оставить, но очень многое можно отдать обществу. Да, это непростая задача. Но как только мы это сделаем, у нас пойдет снижение нагрузки на бюджет», — полагает Маргелов.

Неадекватные штрафы

Довольно серьезной на сегодня является также проблема многократных проверок компаний государственными контролирующими органами. И как показывает практика, действующая система проверок носит не предупредительный, а скорее карательный характер.

Читайте также
«Хватит увлекаться тотальным контролем». За счет чего Лукашенко требует облегчить условия для бизнеса

Виктор Маргелов отметил разорительность и неадекватность существующих штрафов. По словам руководителя бизнес-союза, уже год как создана рабочая группа, которая работает над устранением этой проблемы. И как он отметил, с момента вступления в действие Указа № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» количество плановых и внеплановых проверок уменьшилось в два раза.

«Правда, есть одно но. Если посмотреть на суммы штрафных санкций, то они увеличились почти в десять раз, — отметил эксперт. — Возникает вопрос: зачем ходить чаще, если можно ходить реже, но собирать даже больше».

«На кого это нагрузка ложится в первую очередь? — задается вопросом Маргелов. — На малый и средний бизнес, который часто в силу объективных причин не может выполнить большинство требований».

Следует также отметить, что 14 февраля состоялось совещание с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности, на котором президент Беларуси Александр Лукашенко гарантировал бизнесменам, что никакого давления со стороны контролирующих органов и иных структур не будет.

«Это я вам обещаю как глава государства», — сказал он.

«Обращаюсь к представителям деловых кругов, особенно тем, которые здесь присутствуют. В процессе работы вам приходится непосредственно сталкиваться с множеством абсурдных требований и бесконечной чередой проверок. Я вас призываю к максимально честному и открытому диалогу в группе. Рассказывайте о существующих проблемах, вносите конструктивные предложения и — самое главное — ничего не бойтесь», — призвал глава государства.

Так, отметим, что с одной стороны в Беларуси на высшем уровне признается, что малый и средний бизнес надо поддерживать: сократить проверки, четко сформулировать законы и т.д., а с другой, опросы работников частного сектора показывают, что основными препятствиями для своего развития бизнес видит именно в лице государства. Похоже, последнему следует внимательнее отнестись к запросам и проблемам бизнеса и субъектов хозяйствования, поскольку принятых мер для облегчения жизни представителям МСП все еще на сегодня недостаточно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самые дорогие улицы Минска в 2016 году
СМИ узнали о кампании сторонников Обамы по дискредитации Флинна
В посольстве РФ в Турции осудили выбор жюри World Press Photo
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
«Барселона» потерпела разгромное поражение в Лиге чемпионов
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
Правительство опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы
Минпромторг просит 370 млн рублей на бренд «Мade in Russia»
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь