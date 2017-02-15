Почему буксует бизнес в Беларуси?

О проблемах малого и среднего бизнеса в Беларуси говорится давно. И хотя Беларусь поднялась на 37 место в рейтинге Doing Business-2017, к сожалению, надо признать, данные рейтинга мало сказались на реальном улучшении делового климата в стране.

Поскольку главным и лучшим показателем деловой среды всегда являлась предпринимательская активность.

Так, по словам главы Республиканской конфедерации предпринимательства Виктора Маргелова, на сегодняшний день из примерно 100 тыс. субъектов малого предпринимательства (не берутся индивидуальные предприниматели), около 40% не ведет свою деятельность.

«А если отнять отсюда еще десять тысяч, которые ведут деятельность чисто формально, или время от времени, что получается в итоге? А ведь именно малые предприятия являются локомотивом экономики, источником добавленной стоимости», — отметил глава бизнес-союза.

Есть ли диалог между бизнесом и государством?

К сожалению, сегодня малый и средний бизнес оказался в ситуации, когда негативные тенденции в экономике только усиливаются. Ясно, что в данных условиях потребность в налаживании диалога между властью и бизнесом особенно очевидна.

«Диалог есть, вопрос в результатах этого диалога и в том, насколько эффективно он выстроен, — утверждает Виктор Маргелов. — Сегодня нужно уходить от модели: большое государство, наделенное полномочиями, и подчиненные предприятия (частные и государственные), у которых полномочий очень мало, поскольку данная модель отношений уже давно терпит крах».

В свою очередь, по словам руководителя Республиканской конфедерации предпринимательства, малому и среднему бизнесу в Беларуси мешает развиваться частое вмешательство государства в дела бизнеса и постоянный контроль с его стороны.

Эксперт предлагает уйти от жесткого госрегулирования в бизнесе, построив систему саморегулирования. «Какие-то параметры регулирования понятно государству нужно оставить, но очень многое можно отдать обществу. Да, это непростая задача. Но как только мы это сделаем, у нас пойдет снижение нагрузки на бюджет», — полагает Маргелов.

Неадекватные штрафы

Довольно серьезной на сегодня является также проблема многократных проверок компаний государственными контролирующими органами. И как показывает практика, действующая система проверок носит не предупредительный, а скорее карательный характер.