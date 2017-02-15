Минпромторг оценил продвижение бренда «Мade in Russia» в 370 млн руб

По оценкам министерства, в 2017 году на эти цели необходимо выделить субсидию в размере 370 млн рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Мипромторг подготовил проект постановления правительства России о правилах предоставления Российскому экспортному центру (РЭЦ) субсидий на создание и продвижение на внешние рынки российского экспортного бренда «Сделано в России"/"Made in Russia».

Создание экспортного бренда «Сделано в России»/«Made in Russia», позволит повысить узнаваемость продукции российского производства, увеличить возможности ее продвижения на международных рынках и формирования лояльности зарубежной потребительской аудитории к российскому продукту

​"Информационное сопровождение продвижения российских брендов и продукции российского производства будет осуществляться путем проведения целевых информационных кампаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на телеканале «Russia Today» и в проекте «Russia Beyond The Headlines», участия в зарубежных отраслевых конференциях и конкурсах, организации демонстрационного представления российской продукции за рубежом и т. п. , — отмечается в документе.

​Кроме того, «в рамках информационного сопровождения предполагается взаимодействие с зарубежными производителями, заинтересованными в российских товарах и комплектующих, представителями зарубежного бизнеса, профильными органами государственной власти зарубежных стран, международными общественными организациями, зарубежными потребителями».

Авторы проекта уточнили, что расчет размера субсидии «был осуществлен, исходя из среднерыночных стоимостных показателей оказания услуг по проведению рекламных и информационных кампаний, а также маркетинговых исследований».

Как ранее писал РБК, Минпромторг с 2014 года​ работает над проектом «Сделано в России» — системой маркировки и идентификации товаров, произведенных в России. В соответствии с концепцией программы, с которой ознакомился РБК, получить знак «Сделано в России» сможет любой товар, произведенный на территории страны и имеющий сертификат соответствия.

Качество продукции при этом учитываться не будет. Как следует из документа, один из принципов программы — «равный доступ российских производителей к использованию знака “Сделано в России” на основе критериев происхождения и безопасности продукции вне зависимости от качества производимых товаров».