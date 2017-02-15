Центр занятости населения: Хабаровские работодатели судят об инвалидах по внешности

Руководство Центра занятости населения Хабаровска и Хабаровского района решило проверить, как работодатели обращаются с соискателями-инвалидами на собеседованиях. По словам директора центра Елены Даниленко, люди с ограниченными физическими возможностями очень хотят работать, однако часто слышат отказ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на сайт комитета по труду и занятости правительства Хабаровского края.

«Мы решили изучить, как на самом деле обстоят дела. Составили план, включили туда проведение встреч инвалидов с работодателями. Выглядит это так: мы выбираем работодателя и проводим для него подбор потенциальных сотрудников согласно заявленным требованиям. После этого в центр занятости приглашается работодатель, к нему на собеседование приходят инвалиды», — рассказала Елена Даниленко.

Первого работодателя в центр пригласили в конце прошлой недели. Для него подобрали четырех подходящих под требования соискателей с высшим экономическим образованием и опытом работы.

«Что мы имеем в результате: трое претендентов не подошли, хотя одна из них имела и большой опыт работы и высшее образование, но ей отказали по внешним данным, так как вакансия — специалист по работе с клиентами. То есть на образование и опыт работы уже не смотрели», — отметила директор центра.

В конце концов этот работодатель остановился на одной кандидатуре, но женщина была вынуждена отказаться из-за неподходящего режима работы. Как отметили в ЦЗН, главная проблема работодателей в этом вопросе — приравнивание инвалидов к здоровым людям.

По словам заместителя директора центра занятости Галины Жуковой, в тот же день женщине-соискательнице, которой отказали только из-за внешности, предложили съездить еще к одному работодателю — в банк. Им требовался менеджер, вакансия предоставляется в счет квоты. Но здесь хабаровчанке также отказали.

«Сначала кадровик делала упор на то, что коллектив молодой (а гражданке 40 лет), потом на то, что она не соответствует внешним данным. Затем открыто заявила, что в 40 лет человек необучаем. Но при всем при этом в отказе написали: нет опыта работы в банковской сфере. А это называется схитрить. Такой отказ вполне законен и мы не сможем привлечь работодателя к ответственности», — прокомментировала Галина Жукова.