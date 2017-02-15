Центр занятости населения: Хабаровские работодатели судят об инвалидах по внешности
Специалисты рассказали, почему людям с ограниченными физическими возможностями так трудно найти работу.
Специалисты рассказали, почему людям с ограниченными физическими возможностями так трудно найти работу.
Руководство Центра занятости населения Хабаровска и Хабаровского района решило проверить, как работодатели обращаются с
«Мы решили изучить, как на самом деле обстоят дела. Составили план, включили туда проведение встреч инвалидов с работодателями. Выглядит это так: мы выбираем работодателя и проводим для него подбор потенциальных сотрудников согласно заявленным требованиям. После этого в центр занятости приглашается работодатель, к нему на собеседование приходят инвалиды», — рассказала Елена Даниленко.
Первого работодателя в центр пригласили в конце прошлой недели. Для него подобрали четырех подходящих под требования соискателей с высшим экономическим образованием и опытом работы.
«Что мы имеем в результате: трое претендентов не подошли, хотя одна из них имела и большой опыт работы и высшее образование, но ей отказали по внешним данным, так как вакансия — специалист по работе с клиентами. То есть на образование и опыт работы уже не смотрели», — отметила директор центра.
В конце концов этот работодатель остановился на одной кандидатуре, но женщина была вынуждена отказаться
По словам заместителя директора центра занятости Галины Жуковой, в тот же день
«Сначала кадровик делала упор на то, что коллектив молодой (а гражданке 40 лет), потом на то, что она не соответствует внешним данным. Затем открыто заявила, что в 40 лет человек необучаем. Но при всем при этом в отказе написали: нет опыта работы в банковской сфере. А это называется схитрить. Такой отказ вполне законен и мы не сможем привлечь работодателя к ответственности», — прокомментировала Галина Жукова.