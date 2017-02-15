Новый начальник над трамваями в Ангарске хочет сделать их безубыточными

МУП «Ангарский трамвай» с 14 февраля 2017 года возглавил Виктор Загерсон. Как сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа, он уже обсудил с руководителями администрации АГО текущее положение дел на предприятии. «В первую очередь необходимо детально разобраться в каждом процессе, определить алгоритм действий. Основная задача на первом этапе — вывести операционную деятельность предприятия в сектор безубыточности», — подчеркнул директор МУП «Ангарский трамвай».

Справка. Виктор Загерсон родился в Шелехове. С отличием окончил Иркутский государственный технический университет по специальности инженер-механик (транспортное направление). Профессиональную деятельность начал на Иркутском алюминиевом заводе в 2000 году, где, поднимаясь по карьерной лестнице от слесаря до старшего мастера, проработал 10 лет. Затем в течение семи лет работал в одном из крупнейших банков России, возглавлял управление транспортными подразделениями, занимался организацией и координацией этого направления деятельности на территории Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия.