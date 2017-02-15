Участок трассы Владивосток — порт Восточный готовят к большой стройке
На месте поля в районе Шкотово дорожники обещают возвести развязку.
На месте поля в районе Шкотово дорожники обещают возвести развязку.
Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.
Подготовительные работы для строительства участка трассы Владивосток — Находка — порт Восточный в районе Шкотово начал подрядчик «Примавтодор». Сейчас на месте грядущих работ возводится строительный городок, сообщили ИА PrimaMedia в администрации Приморья. Дорожники уточняют, что в Шкотово на участке трассы, напоминающем сейчас открытое поле, возведут развязку.
По словам генерального директора «Примавтодора» Дмитрия Горлова, в настоящее время в Шкотово начались подготовительные работы.
«Сотрудники ведут строительство вахтового городка, где будут жить строители. Ведется работа по подготовке инертных материалов для дальнейшего строительства, а также — переброска техники», — приводит его слова
На участке, о котором идет речь, дорожники выполнят основание дороги протяженностью 3,5 километра, а также возведут один мост и опоры для второго моста. Границы участка пройдут от пересечения с новой трассой Владивосток — Находка — порт Восточный до пересечения с действующей трассой Артем — Находка в районе Шкотово.
В своем
Напомним, строительство автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1» по направлению