Участок трассы Владивосток — порт Восточный готовят к большой стройке

Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.

Подготовительные работы для строительства участка трассы Владивосток — Находка — порт Восточный в районе Шкотово начал подрядчик «Примавтодор». Сейчас на месте грядущих работ возводится строительный городок, сообщили ИА PrimaMedia в администрации Приморья. Дорожники уточняют, что в Шкотово на участке трассы, напоминающем сейчас открытое поле, возведут развязку.

По словам генерального директора «Примавтодора» Дмитрия Горлова, в настоящее время в Шкотово начались подготовительные работы.

«Сотрудники ведут строительство вахтового городка, где будут жить строители. Ведется работа по подготовке инертных материалов для дальнейшего строительства, а также — переброска техники», — приводит его слова пресс-служба администрации края.

На участке, о котором идет речь, дорожники выполнят основание дороги протяженностью 3,5 километра, а также возведут один мост и опоры для второго моста. Границы участка пройдут от пересечения с новой трассой Владивосток — Находка — порт Восточный до пересечения с действующей трассой Артем — Находка в районе Шкотово.

В своем Instagram-аккаунте подрядчик пишет: «Это — не просто поле, а место, где будет развязка с новой трассы Владивосток — порт Восточный» в сторону ныне действующей в районе Шкотово. Работы по бурению начнутся в ближайшее время.