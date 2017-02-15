Россия продаст Индии два фрегата, оставшиеся без украинских двигателей

Соглашение о передаче кораблей было подписано в октябре прошлого года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Оно предполагает строительство двух фрегатов в России и двух — на индийских верфях.

Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть кораблей. Два корабля было принято на вооружение, один — проходит государственные испытания.

Строительство второй тройки фрегатов остановилось из-за отсутствия силовых установок, которые поставляла Украина. На заводе в разной степени готовности находятся корпуса двух недостроенных фрегатов.

Министр обороны Индии Маонхар Паррикар сообщил, что Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для закупаемых у России фрегатов.