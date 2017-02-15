Россия продаст Индии два фрегата, оставшиеся без украинских двигателей
Два фрегата проекта 11356, которые строились для Черноморского флота, продадут Индии. Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы по
Два фрегата проекта 11356, которые строились для Черноморского флота, продадут Индии. Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы по
Соглашение о передаче кораблей было подписано в октябре прошлого года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с
Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть кораблей. Два корабля было принято на вооружение, один — проходит государственные испытания.
Строительство второй тройки фрегатов остановилось
Министр обороны Индии Маонхар Паррикар сообщил, что Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для закупаемых у России фрегатов.