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07:46 (мск), источник: 112.ua

Россия продаст Индии два фрегата, оставшиеся без украинских двигателей

Два фрегата проекта 11356, которые строились для Черноморского флота, продадут Индии. Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов, передают «РИА Новости».

Источник: 112.ua

Соглашение о передаче кораблей было подписано в октябре прошлого года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Оно предполагает строительство двух фрегатов в России и двух — на индийских верфях.

Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть кораблей. Два корабля было принято на вооружение, один — проходит государственные испытания.

Строительство второй тройки фрегатов остановилось из-за отсутствия силовых установок, которые поставляла Украина. На заводе в разной степени готовности находятся корпуса двух недостроенных фрегатов.

Министр обороны Индии Маонхар Паррикар сообщил, что Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для закупаемых у России фрегатов.

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