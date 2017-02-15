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07:21 (мск), источник: Kapital.kz

Казахстанский бизнес активно страхуется

Бизнес усиливает страхование своей ответственности в условиях замедления роста экономики. В 2016 году сбор премий по обязательному бизнес-страхованию резко вырос на 25%, сообщает аналитическая служба Finprom.kz.

Страховщики фиксируют бум поступлений по обязательному страхованию для бизнеса — предпринимательская среда увеличивается, кроме того, в условиях неопределенности дальнейшего экономического роста желание обезопасить себя от форс-мажорных ситуаций усиливается.

За январь-декабрь прошлого года страховщикам удалось собрать более 43 млрд тенге по обязательным видам страхования для юрлиц и ИП. Это на 25% больше, чем было собрано в 2015 году.

Уровень прироста премий значительно превышает темпы увеличения сборов в предыдущих годах (в 2015 году сбор премий за год вырос на 6%, в 2014 году — на 8%).

При этом расходы самих страховых компаний по выплатам по обязательной страховке для бизнеса сократились — в 2016 году общий объем таких затрат страховщиков составил всего 5 миллиардов тенге. Это самый низкий уровень за весь посткризисный период.

Сокращение объемов выплат происходит на фоне уменьшения количества претензий со стороны страхователей о наступлении страховых случаев. За весь год в страховые компании поступило всего 4,2 тыс. таких обращений, или на 23% меньше, чем в 2015 году.

Росту объемов страховых премий по обязательным видам бизнес-страхования определенную поддержку оказывает увеличение количества активных субъектов в экономике РК. За год общее число крупных, средних и мелких предприятий выросло на 6%.

Активно растет в основном малый бизнес — за 2016 год их количество увеличилось на 7%. Число средний предприятий за год не изменилось, а крупных — сократилось на 1%.

Пока увеличение массы субъектов малого предпринимательства не оказывает решающее значение в экономике страны. Напомним, что экономика РК в целом существенно замедлила рост — в январе-сентябре 2016 года увеличение ВВП составило всего 0,4% по сравнению с уровнем годом ранее.

Основной объем прироста страховых премий по обязательному бизнес-страхованию в 2016 году определил сбор по страхованию работников от несчастных случаев. За год сумма по такому классу страхования выросла на 27%.

Однако численность работников в экономике страны сократилась — на 4%.

Напомним, что с 1 июля текущего года в РК начнет внедряться система обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан.

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