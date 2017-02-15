Казахстанский бизнес активно страхуется
Бизнес усиливает страхование своей ответственности в условиях замедления роста экономики. В 2016 году сбор премий по обязательному
Бизнес усиливает страхование своей ответственности в условиях замедления роста экономики. В 2016 году сбор премий по обязательному
Страховщики фиксируют бум поступлений по обязательному страхованию для бизнеса — предпринимательская среда увеличивается, кроме того, в условиях неопределенности дальнейшего экономического роста желание обезопасить себя от
За
Уровень прироста премий значительно превышает темпы увеличения сборов в предыдущих годах (в 2015 году сбор премий за год вырос на 6%, в 2014 году — на 8%).
При этом расходы самих страховых компаний по выплатам по обязательной страховке для бизнеса сократились — в 2016 году общий объем таких затрат страховщиков составил всего 5 миллиардов тенге. Это самый низкий уровень за весь посткризисный период.
Сокращение объемов выплат происходит на фоне уменьшения количества претензий со стороны страхователей о наступлении страховых случаев. За весь год в страховые компании поступило всего 4,2 тыс. таких обращений, или на 23% меньше, чем в 2015 году.
Росту объемов страховых премий по обязательным видам
Активно растет в основном малый бизнес — за 2016 год их количество увеличилось на 7%. Число средний предприятий за год не изменилось, а крупных — сократилось на 1%.
Пока увеличение массы субъектов малого предпринимательства не оказывает решающее значение в экономике страны. Напомним, что экономика РК в целом существенно замедлила рост — в
Основной объем прироста страховых премий по обязательному
Однако численность работников в экономике страны сократилась — на 4%.
Напомним, что с 1 июля текущего года в РК начнет внедряться система обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан.