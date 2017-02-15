Аэропорт «Емельяново» наказали за мутную питьевую воду

Внеплановая проверка проводилась по обращению гражданина в отношении ООО, осуществляющего эксплуатацию водозаборных сооружений Емельяновского месторождения подземных вод. По результатам производственного контроля специалисты установили, что качество питьевой воды в распределительной сети не соответствует гигиеническим нормативам по показателю «мутность». При этом ООО «Аэропорт Емельяново» не представило в Роспотребнадзор данные о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующего гигиеническим нормативам. Это также считается нарушением санитарного законодательства.

По материалам проверки надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении в отношении ООО «Аэропорт Емельяново» по статье 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации), был вынесен штраф в размере 20 тыс. рублей. Не согласившись с ним, представители аэропорта обжаловали постановление в Емельяновский районный суд Красноярского края, но районный суд оставил решение без изменения.