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06:09 (мск), источник: Newslab.ru

Аэропорт «Емельяново» наказали за мутную питьевую воду

Красноярский аэропорт «Емельяново» оштрафовали на 20 тыс. рублей за мутную питьевую воду. О привлечении ООО «Аэропорт Емельяново» к административной ответственности рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Внеплановая проверка проводилась по обращению гражданина в отношении ООО, осуществляющего эксплуатацию водозаборных сооружений Емельяновского месторождения подземных вод. По результатам производственного контроля специалисты установили, что качество питьевой воды в распределительной сети не соответствует гигиеническим нормативам по показателю «мутность». При этом ООО «Аэропорт Емельяново» не представило в Роспотребнадзор данные о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующего гигиеническим нормативам. Это также считается нарушением санитарного законодательства.

По материалам проверки надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении в отношении ООО «Аэропорт Емельяново» по статье 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации), был вынесен штраф в размере 20 тыс. рублей. Не согласившись с ним, представители аэропорта обжаловали постановление в Емельяновский районный суд Красноярского края, но районный суд оставил решение без изменения.

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