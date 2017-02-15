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06:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

56 работников автотранспортного предприятия в Братске объявили о голодовке

Участники акции требуют повышения зарплаты, отставку мэра города и главы комитета промышленности и транспорта.

Источник: IrkutskMedia.ru

56 работников муниципального пассажирского автотранспортного предприятия (МП АТП) в Братске, в числе которых в основном кондукторы, билетные кассиры и водители, направили руководству и в органы местной, региональной и государственной власти уведомления о проведении бессрочной голодовки 15 марта. Требования участников акции включают в себя ликвидацию многомиллионной задолженности компании, которая сложилась с 2013 года, повышение заработной платы работников, отставку мэра Братска и председателя комитета промышленности и транспорта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Братска.

По словам председателя комитета промышленности и транспорта мэрии Братска Руслана Захарова, акция имеет политическую подоплеку, направлена на дестабилизацию ситуации в городе и может привести к непредсказуемым последствиям для предприятия.

«МП АТП уже несколько лет находится в сложной финансовой ситуации, и его проблемы начались задолго до того, как был избран действующий мэр Сергей Серебренников. В течение последних лет администрация Братска предпринимала усилия, направленные на вывод МП АТП из кризиса. Неизменным остается позиция городских властей сохранить в Братске муниципальный транспорт. Однако эта работа — лишь часть общего процесса по оздоровлению ситуации в Братске: кроме финансовых проблем МП АТП, в городе существуют и другие острые проблемы, требующие внимания властей и расходования бюджетных средств». — сказал Руслан Захаров.

Администрация Братска считает неприемлемыми действия части работников предприятия, заявивших о проведении бессрочной голодовки.

Напомним, предыдущая акция протеста водителей и кондукторов МП АТП Братска, в которой участвовали около 30-ти человек прошла 29 апреля 2016 года и продолжалась 34 часа. Участники акции решили завершить голодовку 30 апреля в 16.20 после разговора с заместителем министра жилищного политики, энергетики и транспорта Иркутской области Андреем Никитиным и начальником управления губернатора и правительства региона по региональной политике Владиславом Наумовым.

Голодовку работники МП АТП решили объявить после того, как у них с местными властями разошлись мнения о том, что необходимо предпринять для вывода предприятия из сложной экономической ситуации. Профсоюз и коллектив требовали сменить директора — вернуть на это место прежнего руководителя Николая Костоглодова.

«Перед разговором с трудовым коллективом представители правительства Иркутской области внимательно изучили вопрос и посмотрели все документы, касающиеся реорганизации МП АТП города Братска. На сегодня все необходимые для реорганизации процедуры уже проведены, документы находятся на регистрации в инспекции федеральной налоговой службы по Центральному округу города. Предполагаю, что уже в мае процесс реорганизации завершится, и в Братске будут работать два автотранспортных предприятия, в одном из которой директором станет Николай Костоглодов», — сообщил Андрей Никитин.

По словам заместителя министра, в результате оптимально распределится маршрутная сеть и единицы транспорта, также появится возможность снизить непроизводственные потери. Правительство Иркутской области, в свою очередь, будет активно взаимодействовать с межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия и Иркутской области для ускорения процесса оформления лицензий на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров автобусами.

Между тем, автотранспортное предприятие погасило в полном объеме задолженность по зарплате за январь-апрель 2016 года после вмешательства прокуратуры в июне прошлого года.

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