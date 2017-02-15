В Уфе продолжается комплексная уборка дворов от снега, сообщает мэрия

Орджоникидзевский район: ул. М. Пинского, 7, Пекинская, 7, Репина, 8, Архитектурная, 5а, Блюхера, 10, Кольцевая, 187, Б. Хмельницкого, 133, А. Макарова, 14, Интернациональная, 23, проспект Октября, 105/4, 162/1. Очистка кровель домов: ул. М. Пинского, 1, 7, Пекинская, 7, Репина, 8, Кольцевая, 106, Архитектурная, 5а, Блюхера, 10, 1629 км, 2, Интернациональная, 23, Свободы, 40/1, 42, Победы, 35, 39.

Октябрьский район: уборка дворов: проспект Октября, 62, 62/1, 62/2, ул. Парковая, 6/1, Р. Зорге, 25, 31/3, 33/1, Комсомольская, 145, 147, 149/1, Российская, 43/3, 43/4, 96, 98, бульвар Молодежный, 3, 3/1. Очистка кровель домов: проспект Октября, 124/2, 134, ул. Парковая, 18, Р. Зорге, 44/2, 50 лет СССР, 37, Менделеева, 201/1; мкр. Сипайлово — ул. М. Жукова, 3/1, 3/2, 3/3, ¾, Б. Бикбая, 25, 25/1, Ю. Гагарина, 24, 24/2, 26, 26/2, 37/2, 39/1, 51, М. Рыльского, 11.

Кировский район: ул. Менделеева, 122/1, Гоголя, 41, 45, З. Валиди, 67, Айская, 63, Кирова, 91, Авроры, 11, Геологов, 51/1.

Советский район: проспект Октября, 6/2, ул. Комсомольская, 100/2, Айская, 52, Пархоменко, 8, Дачная, 6, 4, Мингажева, 156, Обская, 6, 8, Р. Зорге, 24, Н. Дмитриева, 21, Менделеева, 173.

Калининский район: ул. Интернациональная, 101, 103, 135, Машиностроителей, 9, С. Вострецова 10, 12, Б. Хмельницкого 55/1, 57/1, Коммунальная, 7, 8, Ферина 5, 5/1, Г. Мушникова 9/1, Ульяновых, 20, 24. Очистка кровель домов: ул. Машиностроителей 13, 13/1, Первомайская, 50, 50/1, К. Хакимова, 3, 4, Орджоникидзе, 13, 13/1, Черниковская, 44, Майская, 5а, Мелеузовская, 31а, Мечетлинская, 11а, Сельская Богородская, 15 В, 15д, Ферина 6/1, Ульяновых, 20, 24.

Ленинский район: ул. Гоголя, 56, Достоевского, 83, Летчиков, 4, Коммунистическая, 14. Очистка кровель домов: ул. Гоголя, 77, 77/1, Достоевского, 83, Пожарского, 263, Султанова, 8, 24, Нуриманова, 1/1.

Демский район: ул. Дагестанская, 17, 19, Левитана, 3, 5, Центральная, 6/1, М. Джалиля, 74/1, Левитана, 14/6, 14/7. Очистка кровель домов: ул. Таллинская, 26/1, Магистральная, 34б, М. Джалиля, 6.