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06:58 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Строительство Восточного обхода в Новосибирске отстает от графика

Речь идет о первом этапе скоростной магистрали протяженностью 20 км.

Строительство Восточного обхода не укладывается в заявленные сроки. Об этом заявил заместитель регионального министра транспорта Евгений Раков.

«Был сбой строительства по графику, но на сегодняшний день работы проводятся и будут продолжены и в 17-м, и в 18-м году. Только там сдача перенеслась до 2020 года с учетом отсутствия финансирования», — прокомментировал чиновник.

Речь идет о первом этапе скоростной магистрали протяженностью 20 км, его планировали сдать уже в этом году.

Восточный обход соединит Северный обход Новосибирска с федеральной трассой М-52 «Чуйский тракт».

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Строительство первого 20-километрового участка от трассы Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий до автодороги Академгородок — Кольцово ведет компания «Сибмост». Проект финансируется из федерального бюджета.

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