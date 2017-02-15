В Екатеринбурге встанет на ремонт проспект Ленина

Главная улица Екатеринбурга — проспект Ленина в 2017 году будет в очередной раз «прихорашиваться».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии, планируется ремонт дороги и тротуаров от 8 Марта до Московской, в том числе замена плитки на бульваре и провалившейся брусчатки на Площади 1905 года.

Вдоль проезжей части по обеим сторонам улицы установят новые светильники, кронштейны и декоративные цоколи. У фонарей на центральной аллее заменят плафоны.

Сроки работ не уточняются, как и сумма финансирования — эти вопросы еще на стадии обсуждения.

Проспект Ленина регулярно пытаются улучшить с того момента, как стало известно о проведении в Екатеринбурге матчей мундиаля. В 2013 году бульвар лишился старых чугунных оград, созданных в советское время мастером конструктивизма Рейшером, а дорожку на аллее выложили плиткой. Видимо, теперь она морально устарела.

Не прекращаются эксперименты с асфальтированием дороги, но даже хваленая технология «Новачип» не уберегла от выбоин. Летом-2016, когда закрывался на масштабную реконструкцию перекресток Ленина с Московской, горожане являли чудеса ловкости, чтобы перейти улицу. Потерпеть неудобства им придется и нынешним летом.