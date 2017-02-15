Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Назван новый фактор риска рака груди
Заработавший уже $23 млн телеведущий из РФ заключил новую сделку
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
31-летняя Ольга Бузова встретила 14 февраля в слезах - СМИ
49-летняя Джулия Робертс пополнела на 20 кг - СМИ
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
8Бабочки из шрамов
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
07:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге встанет на ремонт проспект Ленина

От 8 Марта до Московской.

Источник: УралИнформБюро

Главная улица Екатеринбурга — проспект Ленина в 2017 году будет в очередной раз «прихорашиваться».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии, планируется ремонт дороги и тротуаров от 8 Марта до Московской, в том числе замена плитки на бульваре и провалившейся брусчатки на Площади 1905 года.

Вдоль проезжей части по обеим сторонам улицы установят новые светильники, кронштейны и декоративные цоколи. У фонарей на центральной аллее заменят плафоны.

Сроки работ не уточняются, как и сумма финансирования — эти вопросы еще на стадии обсуждения.

Проспект Ленина регулярно пытаются улучшить с того момента, как стало известно о проведении в Екатеринбурге матчей мундиаля. В 2013 году бульвар лишился старых чугунных оград, созданных в советское время мастером конструктивизма Рейшером, а дорожку на аллее выложили плиткой. Видимо, теперь она морально устарела.

Не прекращаются эксперименты с асфальтированием дороги, но даже хваленая технология «Новачип» не уберегла от выбоин. Летом-2016, когда закрывался на масштабную реконструкцию перекресток Ленина с Московской, горожане являли чудеса ловкости, чтобы перейти улицу. Потерпеть неудобства им придется и нынешним летом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Челябинске избившие подростков экс-полицейские отделались "условкой"
СМИ узнали о кампании сторонников Обамы по дискредитации Флинна
В посольстве РФ в Турции осудили выбор жюри World Press Photo
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
«Барселона» потерпела разгромное поражение в Лиге чемпионов
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
Правительство опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы
Минпромторг просит 370 млн рублей на бренд «Мade in Russia»
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь