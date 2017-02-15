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07:47 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Администрация Перми планирует выкупить манеж «Спартак»

ПЕРМЬ, 15 февраля, РИА ФедералПресс. Администрацией краевой столицы ведутся переговоры о возможности выкупа манежа «Спартак» у собственника в установленном законом порядке.

Об этом сообщил министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин в в ходе приема граждан аппаратом полномочного представителя РФ в Приволжском федеральном округе. С просьбой о сохранении манежа обратился один из жителей Прикамья.

Напомним, в конце января электроснабжение спорткомплекса было отключено по причине расторжения договора с прежним арендатором — УДС «Пермские медведи».

Проблему с отключением электроэнергии удалось решить и сейчас объект функционирует в штатном режиме, учебно-тренировочный процесс профессиональных команд и детских спортивных школ на базе манежа «Спартак» восстановлен, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Пермскому краю.

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