Администрация Перми планирует выкупить манеж «Спартак»
ПЕРМЬ, 15 февраля, РИА ФедералПресс. Администрацией краевой столицы ведутся переговоры о возможности выкупа манежа «Спартак» у собственника в установленном законом порядке.
ПЕРМЬ, 15 февраля, РИА ФедералПресс. Администрацией краевой столицы ведутся переговоры о возможности выкупа манежа «Спартак» у собственника в установленном законом порядке.
Об этом сообщил министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин в в ходе приема граждан аппаратом полномочного представителя РФ в Приволжском федеральном округе. С просьбой о сохранении манежа обратился один из жителей Прикамья.
Напомним, в конце января электроснабжение спорткомплекса было отключено по причине расторжения договора с прежним арендатором — УДС «Пермские медведи».
Проблему с отключением электроэнергии удалось решить и сейчас объект функционирует в штатном режиме,