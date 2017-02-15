Администрация Перми планирует выкупить манеж «Спартак»

Об этом сообщил министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин в в ходе приема граждан аппаратом полномочного представителя РФ в Приволжском федеральном округе. С просьбой о сохранении манежа обратился один из жителей Прикамья.

Напомним, в конце января электроснабжение спорткомплекса было отключено по причине расторжения договора с прежним арендатором — УДС «Пермские медведи».