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08:39 (мск), источник: БЕЛТА

Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 16% годовых

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования в Беларуси с 15 февраля снижена с 17% до 16% годовых. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

С 15 февраля снижаются ставка рефинансирования — с 17% до 16% годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков — с 22% до 20% годовых.

В Нацбанке пояснили, что соответствующие решения были приняты правлением и комитетом по монетарной политике Национального банка исходя из складывающейся в рамках прогноза динамики роста потребительских цен, анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса. «Инфляционные процессы в стране продолжают замедляться. Прирост потребительских цен в декабре 2016 года к декабрю 2015 года составил 10,6% (при целевом ориентире 12%), в январе — ожидается на уровне 9,6% в годовом выражении, в феврале-марте — около 9%», — подчеркнули в управлении информации и общественных связей.

Основное влияние на сдерживание инфляции продолжают оказывать монетарные факторы. Прирост средней широкой денежной массы в январе 2017 года к январю 2016 года составил 0,3%, что соответствует складывающимся макроэкономическим условиям.

На внутреннем валютном рынке сохраняется чистое предложение иностранной валюты, в основном за счет продажи валюты населением. «В сегменте субъектов хозяйствования спрос и предложение валюты сбалансированы, что отражает тенденции, которые складываются во внешней торговле. В целом эти факторы создают условия для устойчивости обменного курса белорусского рубля. На депозитном рынке сохраняется прирост рублевых вкладов населения при увеличении доли новых безотзывных депозитов в структуре вкладов», — отметили в Нацбанке и пояснили, что на фоне ожидаемого замедления инфляции снижение ставки рефинансирования и ставок по операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков не приведет к их значимому изменению в реальном выражении. Это позволит сохранить реальную доходность банковских рублевых сбережений на устойчивом и привлекательном уровне.

Как сообщалось, в последний раз ставка рефинансирования снижалась 18 января — с 18% до 17% годовых.

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