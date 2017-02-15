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07:46 (мск), источник: Newslab.ru

Авиакомпания-лоукостер «Победа» открыла прямые рейсы в Москву из Красноярска

Как сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта «Емельяново», продажа билетов началась 14 февраля. Минимальная стоимость билета составляет 999 рублей с учетом такс и сборов.

Источник: Reuters

Авиакомпания «Победа» открыла прямые рейсы в Москву из Красноярска за 999 рублей.

Как сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта «Емельяново», продажа билетов началась 14 февраля. Минимальная стоимость билета составляет 999 рублей с учетом такс и сборов. Сообщалось, что количество билетов по указанной цене ограничено, но уже сегодня красноярцы не смогли забронировать такие дешевые билеты на ближайшие рейсы. На летние месяцы билеты Красноярск-Москва-Красноярск на сайте «Победы» также купить пока невозможно.

Напомним, авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот». Первый рейс из Москвы состоится 18 марта. Регулярные рейсы в Москву будут выполняться из аэропорта «Емельяново» на современных лайнерах Boeing 737−800 четыре раза в неделю. В период со 2 июня по 17 сентября рейсы в Москву будут выполняться 6 раз в неделю. Вылеты из Красноярска — в 07:25, время в пути составит около 4,5 часов. Вместимость воздушного судна — 189 пассажирских кресел.

«Это первый низкобюджетный рейс в Москву в современной истории аэропорта. Мы уверены, что спрос на бюджетные рейсы в столицу будет очень высоким, в связи с чем запланированы ежедневные полеты в летний период. Москва — одно из ключевых направлений и красноярцы долго ждали этот рейс по специальным тарифам, теперь авиаперелеты в столицу доступны и людям с небольшим уровнем дохода, например, студентам и пенсионерам. Авиакомпания “Победа” имеет собственную маршрутную сеть из аэропорта Внуково, что обеспечивает пассажирам удобные стыковки в Москве для дальнейших путешествий в города России и страны Европы. Мы ожидаем, что в рамках нашего партнерства авиакомпания “Победа” в дальнейшем увеличит частоту рейсов и расширит маршрутную сеть из Красноярска», — рассказал гендиректор аэропорта «Емельяново» Андрей Метцлер.

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