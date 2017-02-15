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08:04 (мск), источник: ИА Башинформ

Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 16 февраля

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной уборки дворов с применением спецтехники на 16 февраля.

В Советском районе работы будут проводиться на проспекте Октября, 6/3, 24/1, 53; ул. Айская, 69/1; ул. Пархоменко, 8, 131; ул. Левченко, 6, 8; ул. Мингажева, 158; ул. Обская 14, 16; ул. Ст. Злобина, 46/6.

В Ленинском районе комплексная очистка дворов от снега состоится по следующим адресам: ул. Гоголя, 53; ул. Ленина, 72; ул. Летчиков, 4/1; ул. Султанова, 8; ул. Нуриманова, 1/1.

В Октябрьском районе уборка снега с применением спецтехники будет проходить по адресам: ул. Б. Бикбая, 22, 26, 27, 29; ул. Ю. Гагарина, 28/1, 28/2, 44/1, 46/2, 48, 53; ул. М. Рыльского, 17; ул. Шафиева, 12, 14; ул. Р. Зорге, 31, 73, 73а, 74; ул. Комсомольская, 153, 153/1; ул. Российская, 43/7, 43/8, 45/3, 92, 94; Лесной проезд, 6/1, 6/2, 6/3.

В Демском районе аналогичные работы проведут во дворах домов на ул. Дагестанская, 17/1; ул. Мусоргского, 7; ул. Правды, 4/1, 8/1; ул. Островского, 18/1; ул. Левитана, 36.

В Калининском районе комплексная очистка придомовых территорий от снега и наледи пройдет завтра на ул. Первомайская, 58, 58/1, 91, 93; ул. С. Вострецова, 8, 8/1; ул. Ушакова, 72/1, 70/1, 70; ул. Коммунальная, 5, 6; ул. С. Богородская, 45, 47; ул. Т. Янаби, 49/2, 49/3; ул. Интернациональная, 77, 79.

В Орджоникидзевском районе уборка дворов состоится 16 февраля по следующим адресам:

ул. Космонавтов, 5; ул. Борисоглебская, 21/1; ул. Калинина, 3; ул. Репина, 4; ул. Кольцевая, 201/4; ул. Блюхера, 12; ул. Свободы, 27/1; ул. Адм. Макарова, 14/1; ул. Интернациональная, 25; бульвар Славы, 4; проспект Октября, 162/1а.

В Кировском районе очистят дворы от снега на ул. Г. Горбатова, 9; ул. Свердлова, 56; ул. Менделеева, 7/1; ул. Достоевского, 112; ул. Авроры, 11, 11/1а; ул. Геологов, 51/2.

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