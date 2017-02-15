Под Владивостоком начала разрушаться рекультивированная свалка
Рекультивированный к саммиту АТЭС 2012 года полигон бытовых отходов под Владивостоком начал разрушаться, сообщила «Интерфаксу» помощник прокурора Приморья Елена Телегина.
Рекультивированный к саммиту АТЭС 2012 года полигон бытовых отходов под Владивостоком начал разрушаться, сообщила «Интерфаксу» помощник прокурора Приморья Елена Телегина.
«По периметру полигона хаотично проседает грунт, также частично разрушены нижние габионные плиты, которые защищают внешнюю среду от воздействия отходов», — рассказала Телегина.
По её словам, прокурор района обратился в суд, чтобы обязать администрацию Владивостока восстановить полигон. Перед этим была проведена экспертиза, которая показала необходимость ремонта средств защиты. Однако Телегина не уточнила, кто проводил экспертизу.
В итоге Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил требования прокурора.
Свалку в бухте Горностай, расположенную прямо у воды, эксплуатировали с 1967 года. С 2000 года на неё вывозили отходы не подлежащие утилизации на мусоросжигательном заводе. Рекультивировать её начали в 2009 году при подготовке к саммиту АТЭС в 2012 году.