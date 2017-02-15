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08:08 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Под Владивостоком начала разрушаться рекультивированная свалка

Рекультивированный к саммиту АТЭС 2012 года полигон бытовых отходов под Владивостоком начал разрушаться, сообщила «Интерфаксу» помощник прокурора Приморья Елена Телегина.

Источник: ИТАР-ТАСС

«По периметру полигона хаотично проседает грунт, также частично разрушены нижние габионные плиты, которые защищают внешнюю среду от воздействия отходов», — рассказала Телегина.

По её словам, прокурор района обратился в суд, чтобы обязать администрацию Владивостока восстановить полигон. Перед этим была проведена экспертиза, которая показала необходимость ремонта средств защиты. Однако Телегина не уточнила, кто проводил экспертизу.

В итоге Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил требования прокурора.

Свалку в бухте Горностай, расположенную прямо у воды, эксплуатировали с 1967 года. С 2000 года на неё вывозили отходы не подлежащие утилизации на мусоросжигательном заводе. Рекультивировать её начали в 2009 году при подготовке к саммиту АТЭС в 2012 году.

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