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08:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Новое здание Пермского театра оперы и балета решено строить по проекту Дэвида Чипперфильда

На рабочем совещании у врио губернатора Пермского края Максима Решетникова 14 февраля был рассмотрен вопрос о строительстве новой сцены Пермского театра оперы и балета.

Как сообщает «Новый компаньон», на совещании присутствовали два вице-премьера — Владимир Рыбакин и Ирина Ивенских, представители министерства культуры, министерства строительства, управления капитального строительства, а также глава администрации Перми Дмитрий Самойлов.

Сторону театра представляли художественный руководитель Теодор Курентзис, исполнительный директор Галина Полушкина, главный балетмейстер Алексей Мирошниченко и директор Пермского хореографического училища Людмила Шевченко.

Большинство участников поддержали предложение представителей театра о том, чтобы строить новое здание по проекту Дэвида Чипперфильда. Лишь Владимир Рыбакин начал было настаивать на проекте, предложенном ООО «КБ ВиПС», поскольку полагал, что его строительство выйдет дешевле.

Представители театра заявили, что проект Дэвида Чипперфильда уже оплачен и является собственностью Пермского края, причём архитектор берётся переработать его из пристроя, как планировалось изначально Чипперфильдом, в отдельно стоящее здание.

По итогам совещания Владимиру Рыбакину поручено сформировать рабочую группу и осуществлять координацию между участниками процесса. Администрации города поручено проработать вопрос о возможности строительства на новой площадке. Ну, а театру поручено как можно скорее связаться с Дэвидом Чипперфильдом.

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