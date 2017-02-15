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08:50 (мск), источник: Om1.ru

Почти 80 тысяч семей приобрели жилье за счет материнского капитала

Всего же мерой поддержки с 2007 года в Омской области воспользовались 116,8 тысячи семей. Более половины из них уже полностью использовали средства.

Источник: Om1.ru

С начала действия программы по выдаче Пенсионным фондом государственных сертификатов на материнский капитал прошло ровно 10 лет, и в региональном правительстве подвели некоторые итоги. Поначалу размер поддержки составлял 250 тысяч рублей, которые можно было направить на улучшение жилищных условий, обучение детей или будущую пенсию мамы.

К настоящему моменту он равен 453 тысячи рублей, и со второй половины 2016 года средства также можно использовать для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В том числе четырежды ПФР выплачивал единовременную выплату: в 2009 и 2010 годах по 12 тысяч рублей, в 2015-м — по 20 тысяч, в прошлом году — по 25 тысяч.

При этом сами омички чаще всего выбирают потратить выделенные деньги на смену жилья. Так поступили 79,3 тысячи семей. Из них большая часть — свыше 54,2 тысячи — частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты, а другие — 25,1 тысячи — смогли улучшить жилищные условия без привлечения заемных средств.

Гораздо реже средства идут на обучение детей (около 5 тысяч заявлений) и в качестве перевода на накопительную пенсию мамы (64 заявления). По направлению социальной адаптации детей-инвалидов заявлений пока нет.

Пресс-служба правительства Омской области:

 — Для вступления в программу есть еще два года — для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, дающий право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Подать заявление на получение сертификата, а затем на распоряжение его средствами можно через интернет — в личном кабинете на сайте ПФР.

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