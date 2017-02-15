Рабочие начали расчищать место для нового жилого комплекса в центре Владивостока
На улице Фонтанной появятся четыре многоэтажки
На улице Фонтанной появятся четыре многоэтажки
Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.
Работы по сносу старых зданий на участке по адресу Фонтанная, 3 во Владивостоке начались в феврале. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, на этом месте должен появиться новый жилой комплекс из четырех домов
Место будущей стройки находится недалеко от набережной Спортивной гавани. Проект предусматривает четыре здания высотой от 11 до 18 этажей с подземной парковкой на 151 автомобиль. Окончание строительства запланировано на третий квартал 2019 года.