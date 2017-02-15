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10:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Рабочие начали расчищать место для нового жилого комплекса в центре Владивостока

На улице Фонтанной появятся четыре многоэтажки бизнес-класса

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.

Работы по сносу старых зданий на участке по адресу Фонтанная, 3 во Владивостоке начались в феврале. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, на этом месте должен появиться новый жилой комплекс из четырех домов бизнес-класса.

Место будущей стройки находится недалеко от набережной Спортивной гавани. Проект предусматривает четыре здания высотой от 11 до 18 этажей с подземной парковкой на 151 автомобиль. Окончание строительства запланировано на третий квартал 2019 года.

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