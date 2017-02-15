На Среднем Урале крупный производитель металлоконструкций скрыл 3,5 миллиона рублей налогов

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, нарушения были выявлены в рамках проверки соблюдения федерального законодательства о налогообложении. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что единственный учредитель и директор ГК «Антарес» в 2011 году умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 3,5 млн руб. По данному факту в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов», однако, Ленинский райсуд Екатеринбурга в августе 2014 года данное уголовное дело прекратил в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

По результатам надзорных мероприятий прокурор Ленинского района Нижнего Тагила направил в суд иск о взыскании с директора ГК «Антарес» в доход федерального бюджета суммы причиненного ущерба. Дзержинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. В доход бюджета была взыскана сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость в размере 3,5 млн руб.

Отметим, что ответчик обжаловал решение суда. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение суда оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.