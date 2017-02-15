На Среднем Урале крупный производитель металлоконструкций скрыл 3,5 миллиона рублей налогов
На Среднем Урале крупный производитель и продавец металлоконструкций ГК «Антарес» скрыло 3,5 млн руб. налогов. Деньги пришлось взыскивать в бюджет через суд.
На Среднем Урале крупный производитель и продавец металлоконструкций ГК «Антарес» скрыло 3,5 млн руб. налогов. Деньги пришлось взыскивать в бюджет через суд.
Как сообщили Накануне.RU в
По результатам надзорных мероприятий прокурор Ленинского района Нижнего Тагила направил в суд иск о взыскании с директора ГК «Антарес» в доход федерального бюджета суммы причиненного ущерба. Дзержинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. В доход бюджета была взыскана сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость в размере 3,5 млн руб.
Отметим, что ответчик обжаловал решение суда. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение суда оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.