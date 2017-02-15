Коркинский разрез подаёт в суд на Росприроднадзор

«Замеры проводили в санитарно-защитной зоне разреза. При ПДК по сероводороду в 0,008 мг на кубометр в пробе было обнаружено 0,009 мг на кубометр. То есть, отклонение составило 1 (один) миллиграмм, — рассказал инженер по охране окружающей среды АО «Челябинская угольная компания» Геннадий Федосеенков. — Нас обвинили в том, что мы нарушаем условия специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух и составили протокол по части 2 статьи 8.21 административного кодекса.

Сразу после подписания протокола, 2 февраля, был издан приказ о приостановке действия разрешения на выбросы. Между тем, в установленном самим же Росприроднадзором регламенте для таких случаев прописана целая процедура. Сначала проводится проверка, затем оформляется протокол, после издаётся приказ о назначении ответственного за подготовку документов о приостановке действия разрешения. И лишь затем на свет появляется официальная бумага. За несколько часов совершить все эти действия невозможно ни физически, ни административно. Тем более что протокол ещё даже не рассмотрен. А по закону признать кого-то виновным можно лишь когда постановление по делу вступило в законную силу.

«Мы намерены обжаловать решение Росприроднадзора в суде, — сообщил генеральный директор по добыче угля АО «Челябинская угольная компания» Валерий Кальянов. — Потому что считаем, что представители ведомства нарушили не только свой регламент. Замеры были проведены в границах санитарно-защитной зоны разреза. А нормы ПДК установлены для жилой зоны — почему не брали пробы там? Кроме того, нас обвинили в том, что предприятие превышает установленные проектом ПДВ объёмы добычи угля и вскрышной породы. Это полный бред, и мы можем доказать это документально.

В 2015 году по итогам рейдовой проверки Росприроднадзор аннулировал разрешение выбросы Челябинской угольной компании. Тогда инспектирующие разрез увидели там дым. Протокол был составлен по статье 8.1 за невыполнение мер по тушению пожаров в период НМУ. Компания оспаривала решение в суде. Процесс занял почти год, но вердикт был вынесен в пользу угольщиков, причём это сделали две судебные инстанции.