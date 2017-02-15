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08:28 (мск), источник: АиФ Омск

Омская прокуратура проведёт проверку в Нововаршавке в связи с введением ЧС

Чрезвычайную ситуацию ввели из-за отсутствия питьевой воды.

Источник: РИА "Новости"

Омская прокуратура проведёт проверку в Нововаршавке в связи с введением ЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

2 февраля из строя вышла артезианская скважина, и жители района остались без питьевой воды. В связи с этим на территории городского поселения был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас водоснабжение частично восстановлено благодаря насосной станции, однако объёмов воды на всех не хватает. МУП «Жилмастер» по заявкам осуществляет бесплатный подвоз воды.

Компания ООО «Буровит» до 24 февраля по договору должна определить причины обрушения скважины и устранить последствия. Сейчас готовится проектно-сметная документация на строительство новой артезианской скважины.

Прокуратура контролирует поставку воды для жителей Нововаршавского района.

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