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09:59 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке работают над созданием рыбного рынка

Разработан эскиз.

Источник: vlc.ru

В совещании по вопросу строительства рыбных рынков в ряде городов Приморского края, которое состоялось в администрации края, принял участие первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В ходе совещания первый вице-мэр рассказал о подготовительной работе, проделанной в администрации города в целях создания во Владивостоке рыбного рынка, и о ситуации, которая достигнута на сегодня.

Напомним, поиск оптимального места для создания полноценного современного рыбного рынка шел в администрации Владивостока по поручению главы города Игоря Пушкарёва несколько последних лет.

Рассматривались различные варианты. В итоге место в районе Корабельной Набережной на берегу бухты Золотой Рог в районе опоры моста было выбрано как наиболее удачное для такого объекта.

В 2015 году на совещании в администрации города под руководством главы Владивостока Игоря Пушкарёва было рассмотрено несколько эскизных проектов рыбного рынка, разработанных ООО АПК «Идеальный город» по заказу ООО «Компания «Аква-холод». Архитекторы предложили конструкции здания на различные морские темы: один проект ассоциировался с трепангом, второй — напоминал формой морские водоросли, третий — ската. Как наиболее удачный был выбран проект здания, напоминающего ската.

Данный проект был представлен на совещании в администрации Приморского края. В ходе совещания Алексей Литвинов сообщил, что юридическое оформление сооружений (причальная стенка и набережная), а также земельных участков в целях создания рыбного рынка администрация города Владивостока начала в 2013 году, после завершения строительства Золотого моста. В 2015 году сооружения и земля были зарегистрированы в муниципальную собственность.

В январе 2016 года постановлением администрации города Владивостока сооружения и земельные участки в районе Корабельной Набережной, 21, включены в «Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений».

Необходимо отметить, что предлагаемый для строительства земельный участок находится в трех функциональных зонах — в зоне многофункциональной общественно-деловой и жилой застройки ОД-2, в зоне объектов транспортной инфраструктуры Т-3, в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки ОД-1. В связи с этим сейчас необходимо провести работу по объединению земельных участков и приведению их к единому виду разрешенного использования, позволяющему строительство объекта концессионного соглашения.

В целях внесения необходимых изменений в Генеральный план города Владивостока и Правила землепользования и застройки администрация Владивостока направила соответствующие предложения в администрацию Приморского края (полномочия по внесению изменений в эти документы с 2015 года закреплены за краевой администрацией).

После юридического оформления сооружений и земельных участков планируется объявить концессионный конкурс, по итогам которого заключить концессионное соглашение на строительство рыбного рынка.

На совещании в администрации Приморского края было подчеркнуто, что создание рыбных рынков в регионах — поручение президента РФ Владимира Путина, и что создание рыбных рынков запланировано во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке.

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