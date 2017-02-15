Просроченная задолженность по зарплате в Прикамье снизилась на 34,6%

При этом сумма просроченной задолженности, по сравнению с 1 января 2017 года, снизилась на 34,6%.

Наибольшая задолженность у предприятий обрабатывающих производств (8 млн 205 тыс. руб.). Также в список должников попали организации, работающие в сфере водоснабжения (549 тыс. руб.) и управления недвижимым имуществом (145 тыс. руб.).

Задолженность появилась из-за отсутствия собственных средств в организациях.

Наибольшая задолженность сложилась в Перми, Кунгуре, Кизеловском и Уинском районах.