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08:43 (мск), источник: Publika.md

Более 15 продавцов кишиневских торговых центров поймали на нарушениях

Более 15 продавцов столичных торговых центров поймали на нарушениях.

Источник: Publika.md

Проверки инициировали инспекторы Налоговой службы. Они прошлись накануне по магазинам и под видом покупателей приобретали некоторые товары. Большинство торговцев не предоставили им чек, другие — документы о происхождение товара.

В одном из торговых центров продавец не выдала инспектору, работавшему под прикрытием, чек. Он приобрёл у неё женский кошелёк за 950 леев.

Инспектор составил протокол.

«Сейчас составим документ о проверке и протокол на ваше имя. Ответственность несете и вы, и предприятие».

Женщина говорит, чек пробила, но забыла отдать.

«После всего этого все будет хорошо. Просто речь идет о невнимательности. У нас все, что продается, проходит через кассу. Могу показать чек. Продажи небольшие».

В Главной государственной налоговой службе подчеркнули, что проверки продолжатся по всей страны. Коснутся они не только торговых центров, но и других учреждений.

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