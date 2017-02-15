Более 15 продавцов кишиневских торговых центров поймали на нарушениях
Более 15 продавцов столичных торговых центров поймали на нарушениях.
Более 15 продавцов столичных торговых центров поймали на нарушениях.
Проверки инициировали инспекторы Налоговой службы. Они прошлись накануне по магазинам и под видом покупателей приобретали некоторые товары. Большинство торговцев не предоставили им чек, другие — документы о происхождение товара.
В одном из торговых центров продавец не выдала инспектору, работавшему под прикрытием, чек. Он приобрёл у неё женский кошелёк за 950 леев.
Инспектор составил протокол.
«Сейчас составим документ о проверке и протокол на ваше имя. Ответственность несете и вы, и предприятие».
Женщина говорит, чек пробила, но забыла отдать.
«После всего этого все будет хорошо. Просто речь идет о невнимательности. У нас все, что продается, проходит через кассу. Могу показать чек. Продажи небольшие».
В Главной государственной налоговой службе подчеркнули, что проверки продолжатся по всей страны. Коснутся они не только торговых центров, но и других учреждений.